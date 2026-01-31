Nhiều người chết trong 2 vụ nổ ở Iran, giới chức phủ nhận chỉ huy IRGC bị ám sát

Theo Mirror, ngày 31-1 nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở miền Nam Iran. Trong khi đó, một số người dân Iran nói trên mạng xã hội rằng họ đã nhìn thấy "tên lửa" trên bầu trời.

Trong đó, có thông tin về một vụ nổ làm rung chuyển thành phố cảng Bandar Abbas thuộc tỉnh Hormozgan ở phía Nam.

Chính quyền Iran đã bác bỏ thông tin cho rằng vụ nổ này liên quan một cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào một vị chỉ huy của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Hình ảnh hiện trường vụ nổ tại Bandar Abbas ngày 31-1 - Ảnh: IRNA



Cơ quan quản lý khủng hoảng của tỉnh Hormozgan đã đưa ra một tuyên bố trên Telegram sau khi có báo cáo về vụ nổ ở Bandar Abbas: "Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và kết quả sẽ được các cơ quan chức năng công bố sau".

Một số hãng tin địa phương nói rằng nguyên nhân vụ nổ là do nổ khí gas.

Theo hãng tin nhà nước IRNA của Iran, vụ nổ này xảy ra ở một tòa nhà dân cư 8 tầng trên đại lộ Moallem ở Bandar Abbas.

Theo ông Mehrdad Hassanzadeh - người đứng đầu cơ quan quản ký khủng hoảng tỉnh Hormozgan, vụ nổ đã khiến 1 người thiệt mạng và 14 người bị thương, nguyên nhân vẫn chưa được xác định

Một bức ảnh được cho là chụp một góc khác của hiện trường - Ảnh: MIRROR

Hiện trường vụ nổ tại thành phố cảng Bandar Abbas miền Nam Iran - Clip: IRNA

Cảng Bandar Abbas, nằm trên eo biển Hormuz, là tuyến đường vận chuyển quan trọng giữa Iran và Oman. Cảng này chịu trách nhiệm xử lý khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới.

Nơi đây cũng được cho là trụ sở của Hải quân thuộc IRGC. Theo IRNA, IRGC vừa bác bỏ thông tin cho rằng chỉ huy của lực lượng này là Chuẩn tướng Alireza Tangsiri đã bị ám sát.

Cũng theo IRGC, tài khoản mạng xã hội nói rằng vị chỉ huy này bị ám sát từng đưa ra thông tin sai sự thật về các vụ việc tương tự trước đây, cũng liên quan các chỉ huy IRGC.

Trong khi đó, theo Tehran Times, 4 người thiệt mạng trong một vụ nổ tại một tòa nhà ở Ahvaz, miền Tây Iran. Nguyên nhân vụ nổ được cho là nổ khi gas.

Hai nguồn tin quan chức Israel giấu tên cho rằng nước này không liên quan bất kỳ vụ nổ nào tại Iran kể trên.