HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tưởng nhiệt miệng, người đàn ông trẻ phát hiện ung thư lưỡi

D.Thu

(NLĐO) - Loét lưỡi kéo dài 4 tháng, người đàn ông 33 tuổi đi khám thì phát hiện ung thư lưỡi. Bệnh dễ nhầm với nhiệt miệng nên nhiều người chủ quan.

Nam bệnh nhân N.V.V. (33 tuổi, ở Lào Cai) nhập viện tại Bệnh viện K (Hà Nội) trong tình trạng đau, loét lưỡi kéo dài, tự dùng thuốc không đỡ, sau đó xác định ung thư lưỡi.

img

Kết quả chụp ghi nhận tổn thương tại vùng lưỡi của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khám khoang miệng ghi nhận khối u sùi loét ở bờ lưỡi phải. Kết quả cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy, kích thước khoảng 2 - 2,5 cm; chụp cộng hưởng từ ghi nhận khối u 26 x 10 mm, chưa di căn hạch hay lan sang vùng lân cận.

Mới đây, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật vi phẫu cắt bán phần lưỡi phải, vét hạch cổ phải, kết hợp tạo hình.

Tiến sĩ - bác sĩ Ngô Xuân Quý, Trưởng Khoa Ngoại đầu - cổ, cho biết ung thư lưỡi là bệnh ác tính phổ biến trong khoang miệng nhưng giai đoạn đầu dễ bị nhầm với nhiệt miệng, loét do cọ xát răng nên người bệnh thường chủ quan.

Trường hợp này được phát hiện ở giai đoạn II, khi bệnh còn khu trú, nếu điều trị đúng phác đồ, tỉ lệ khỏi có thể đạt 70-80%.

Theo bác sĩ Quý, với ung thư lưỡi giai đoạn sớm, phẫu thuật là phương pháp chủ đạo nhằm cắt bỏ triệt để khối u, giảm nguy cơ tái phát. Đặc điểm của bệnh là đáp ứng kém với xạ trị và hóa chất, nên vai trò phẫu thuật càng quan trọng.

Tuy nhiên, phẫu thuật vùng lưỡi rất phức tạp do cấu trúc giàu mạch máu và dây thần kinh, liên quan trực tiếp đến chức năng nói, nuốt và cảm giác. Phẫu thuật viên phải vừa đảm bảo lấy sạch tổn thương, vừa bảo tồn tối đa cấu trúc lành.

img

Bác sĩ phẫu thuật xử lý tổn thương vùng lưỡi cho người bệnh

Với bệnh nhân nói trên, sau khi cắt nửa lưỡi, bệnh nhân đứng trước nguy cơ khuyết hổng lớn trong khoang miệng. Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật vi phẫu, lấy vạt da cẳng tay của chính bệnh nhân để tái tạo lưỡi.

Dưới kính hiển vi, bác sĩ nối vi mạch nuôi vạt, giúp phần mô ghép sống và đảm bảo chức năng. Nhờ đó, bệnh nhân không cần mở khí quản, 5 ngày sau mổ đã có thể ăn uống qua đường miệng, giao tiếp tương đối tốt.

Bác sĩ Quý khuyến cáo các dấu hiệu sớm của ung thư lưỡi thường mờ nhạt như loét miệng lâu ngày, khối sùi, mảng trắng hoặc đau rát kéo dài. Khi có biểu hiện bất thường ở lưỡi và khoang miệng, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Người đàn ông ở Sóc Trăng được cứu sống sau 2 năm bị ung thư lưỡi

Người đàn ông ở Sóc Trăng được cứu sống sau 2 năm bị ung thư lưỡi

(NLĐO) - Cách nhập viện khoảng 20 giờ, bệnh nhân bị ung thư lưỡi bất ngờ chảy máu miệng, mũi lượng nhiều, khó cầm được.

Từ vết loét nhỏ đến... ung thư lưỡi

Phần lớn bệnh nhân bị ung thư khoang miệng đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn do nhầm tưởng những dấu hiệu của căn bệnh này với nhiệt miệng thông thường

Tử vong do ung thư ở Việt Nam cao vì phát hiện bệnh muộn

(NLĐO) - Theo thống kê, tỉ lệ mắc ung thư tại Việt Nam không cao so với thế giới nhưng tỉ lệ tử vong lại cao

ung thư Bệnh viện K ung thư lưỡi nhiệt miệng dấu hiệu ung thư lưỡi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo