Thời sự Chính trị

Tưởng nhớ 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam

Lê Vĩnh

(NLĐO) - Đã có 10.000 lượt cán bộ, đội viên Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam

Ngày 24-3, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong TPHCM (xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố và cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Thanh niên xung phong. 

Hoạt động được tổ chức nhân Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM (28.3.1976 - 28.3.2026).

Tưởng nhớ 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam - Ảnh 1.

Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Thanh niên xung phong

Tại đây, đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam.

Tưởng nhớ 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam - Ảnh 2.

Các đại biểu tưởng nhớ 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong TPHCM

Từ tháng 9-1978 đến 9-1979, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã huy động 10.000 lượt cán bộ, đội viên tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam. Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố vừa làm nhiệm vụ hậu cần, công binh, tải thương vừa trực tiếp chiến đấu chống địch bao vây, phục kích. 

Trên chiến trường biên giới Tây Nam, Thanh niên xung phong sẵn sàng hy sinh để bảo vệ thương binh, trợ giúp đắc lực cho các đơn vị bộ đội chiến đấu hiệu quả. Thanh niên xung phong còn là đội dự bị quân số cho các đơn vị bộ đội chủ lực trên chiến trường khi có yêu cầu.

Tưởng nhớ 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam - Ảnh 3.

Đại biểu dâng hương

Ngoài nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong còn tham gia cùng các đơn vị bộ đội Việt Nam giúp nước bạn Campuchia tiêu diệt bọn tàn quân phản động; xây dựng và củng cố chính quyền, các đoàn thể quần chúng ở địa phương; củng cố tổ chức, tăng cường huấn luyện, trang bị vũ khí và nâng cao năng lực chỉ huy tác chiến cho quân đội; ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân để thoát khỏi sự đe dọa của nạn đói.

Trong cuộc chiến tranh ác liệt đó, 99 cán bộ, đội viên Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã anh dũng hy sinh và gần 200 cán bộ, đội viên để lại một phần thân thể của mình trên chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia.

Tin liên quan

Gần 400 vận động viên tranh tài tại Hội thao "Sức trẻ Thanh niên xung phong"

Gần 400 vận động viên tranh tài tại Hội thao "Sức trẻ Thanh niên xung phong"

(NLĐO) - Hội thao là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM

Phát huy truyền thống yêu nước, xung kích, tình nguyện của lực lượng Thanh niên Xung phong

(NLĐO) - Trải qua 30 năm, các thế hệ CBVC-NLĐ của Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân đã kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, xung kích, tình nguyện của tổ chức TNXP TP HCM

Tặng quà, tri ân các cựu thanh niên xung phong

Dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách… đã thành hoạt động thường xuyên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam suốt nhiều năm qua. Đó là hành trình tâm linh, hành trình tri ân để nhắc nhở sự biết ơn với quá khứ và nhân lên tinh thần trách nhiệm với hiện tại và tương lai…

