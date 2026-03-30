Văn hóa - Văn nghệ

Tưởng niệm 46 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Kim Ngân

(NLĐO) - Hoạt động nhằm tri ân và tôn vinh những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Sáng 30-3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức họp mặt tưởng niệm 46 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30.3.1980 - 30.3.2026) và khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng". Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" và tri ân công lao to lớn, phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, nhiều ý kiến nhấn mạnh, cuộc đời của Bác Tôn là biểu tượng sinh động của sự gắn bó giữa phong trào công nhân và tinh thần yêu nước. Từ một người thợ tại xưởng Ba Son, ông đã góp phần khơi dậy ý thức đấu tranh trong giới công nhân, gắn lý tưởng cách mạng với phong trào lao động, tạo nên những bước chuyển quan trọng trong lịch sử đấu tranh dân tộc.

Tưởng niệm 46 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.
Tưởng niệm 46 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.
Tưởng niệm 46 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 3.

Khai mạc triển lãm "Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng"

Không chỉ là nhà lãnh đạo mẫu mực, Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn để lại tấm gương sáng về đạo đức, lối sống giản dị, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường. Những giá trị đó tiếp tục được nhắc lại như nguồn cảm hứng để thế hệ hôm nay noi theo, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong khuôn khổ buổi họp mặt, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tổ chức tiếp nhận nhiều hiện vật, tư liệu quý về Chủ tịch Tôn Đức Thắng do các tổ chức, cá nhân trao tặng, trong đó có Bảo tàng Quân khu 7, bà Tôn Thị Bạch Tuyết (cháu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng) và bà Trần Nam Hương (cháu ngoại đồng chí Ung Văn Khiêm).

Tưởng niệm 46 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 4.

Bà Tôn Thị Bạch Tuyết (cháu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng) trao tặng kỷ vật cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Dịp này, bảo tàng khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng", nhân kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (1906 - 2026). Trưng bày giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của nhà trường, cái nôi đào tạo nhiều thế hệ thợ lành nghề, qua đó khắc họa hành trình từ người thợ Ba Son đến nhà lãnh đạo cách mạng của Bác Tôn.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và hiện vật, chuyên đề nhấn mạnh hình tượng "người thợ yêu nước", biểu trưng cho sự gắn kết giữa lao động, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm công dân. Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 10-8 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP HCM).

(NLĐO) - Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức họp mặt, trưng bày "25 năm Giải thưởng Tôn Đức Thắng" và tiếp nhận nhiều hiện vật quý.

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 20-8, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (tại TP HCM) đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2024).

Một cuốn sách giá trị về Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018), 98 năm ngày thành lập Công hội Sài Gòn, 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, NXB Tổng hợp TP HCM ra mắt tác phẩm "Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX đến năm 1930" của tác giả Phạm Dương Mỹ Thu Huyền.

