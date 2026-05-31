TÙY BÚT: Kỷ niệm ngày hạ

Muốn tạm xa nhịp sống tất bật đi đâu đó ngắn dịp hè thì Nha Trang là lựa chọn lý tưởng. Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ tinh mơ cho kịp chuyến bay đầu ngày, tôi nhủ thầm sẽ tranh thủ chợp mắt ngay khi cất cánh. Vậy mà, tôi lại thức suốt chỉ vì hành khách trung niên cùng hàng ghế liên tục đưa điện thoại nhờ quay và chụp khung cảnh ngoài cửa sổ, nhất là khi sắp đáp xuống Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Mây trắng bềnh bồng, đại dương mênh mông, những dải đất hiện ra từ trên cao đẹp đến mức chú xuýt xoa mãi. Tôi không tiếc giấc ngủ nữa mà cởi mở trò chuyện, thì ra chú xa quê ra nước ngoài sinh sống đã lâu nên ngày hồi hương rất xúc động. Máy bay hạ cánh, chú nhất quyết đòi airdrop thước phim ấy cho tôi và khẳng định: "Đáng xem lắm cháu à". Nhờ vậy, mà tôi - dù ban đầu thờ ơ với việc ngắm cảnh - đã có đoạn clip đắt giá để thích thú xem lại.

Đón bình minh trên bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ và tận hưởng từng tia nắng đầu ngày là món quà tinh thần đáng quý. (Ảnh: KHANH TRẦN)

Nha Trang đón tôi một cách hiền hòa, nhiệt tình như chính người khách vô tình gặp ấy. Ai tìm hiểu lịch sử đều biết Nha Trang là tên gọi bắt nguồn từ tiếng Chăm: Ya Trang hay Ea Trang - chỉ dòng sông Cái bền bỉ tuôn chảy, bồi đắp phù sa đến tận hôm nay. Một cái tên vừa dịu dàng vừa mang theo màu sắc thời gian, như chính xứ biển này: hiện đại mà vẫn thâm trầm, bình yên mà đầy bí ẩn.

Vài ngày lưu trú chóng vánh khó thỏa đôi chân ham mê khám phá song cũng kịp tiếp thêm "vitamin sea" theo cách gọi phổ biến của giới trẻ. Còn gì bằng khi được vẫy vùng trong làn nước trong veo màu ngọc bích hay thả bộ trên những cung đường ôm trọn bờ biển vô cùng mát mẻ và sầm uất, tấp nập du khách.

Nha Trang khiến người ta say mê đâu chỉ nhờ cảnh quan và không khí. Nơi này gây lưu luyến còn nhờ ẩm thực với vô vàn món ngon hấp dẫn. Những quán hải sản tươi rói, tô bánh canh hay bún cá với những miếng chả cá dai thơm được làm từ cá biển mang vị ngọt thanh.

Rồi bún hay gỏi sứa giòn sần sật, ăn giữa trưa nắng thấy như cả vị biển tan nơi đầu lưỡi. Không thể bỏ qua bánh căn nóng hổi đổ liền tay trên khuôn đất nung, nem nướng Ninh Hòa thơm nức ăn cùng thứ nước chấm sóng sánh rất ngon. Bánh xèo mực hay bánh đập tưởng bình dị mà đủ "gây nghiện", ăn hoài không ngán.

Mọi thứ ở đây không quá cầu kỳ mà cứ khiến người ta muốn quay lại thêm nhiều lần nữa, càng biết thương nhớ và trân trọng hơn giá trị của tự nhiên. (Ảnh: KHANH TRẦN)

Độc đáo nữa là món xôi cá vốn quen thuộc với người dân địa phương, là thức điểm tâm no lâu, ngon miệng. Xôi nấu vừa nước, hơi khô chút không quá dẻo, thơm lừng lá dứa, ăn kèm cá kho đậm vị - thường là cá cơm, đôi chỗ còn có cá nục. Cá kho keo với ớt chín đỏ cho tới khi con cá săn lại, chuyển màu bắt mắt.

Người dân nơi đây hào sảng, gần gũi, thân thiện. Lang thang trên bãi biển, tôi hỏi mua nón rơm từ một chị bán dạo. Không đủ tiền thối lại tờ mệnh giá lớn của tôi, chị vô tư nói: "Em giữ nón đội cho khỏi nắng" dù chẳng biết tôi là ai. May thay, hôm sau dạo phố tôi đã gặp lại chị để trả tiền nón và gửi lời cảm ơn.

Nha Trang được xem là một trong các thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam. (Ảnh: KHANH TRẦN)

Tôi đã "phải lòng" Nha Trang hoàn toàn. Kỷ niệm về nơi này như bản tình ca dễ thương, sinh động, cuốn hút, đong đầy cảm xúc mà tôi muốn ngân nga hoài.



