Ngày 14-4, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khánh (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) tổng cộng 19 năm tù về các tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Công Khánh tại phiên tòa. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, sáng 18-1-2025, tại nơi làm việc là một trạm xăng dầu ở xã Thạnh Lợi (tỉnh Tây Ninh), Khánh dùng một đoạn kim loại đánh liên tiếp nhiều lần vào bà N.T.U – người quản lý – khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi gây án, Khánh lấy hơn 25 triệu đồng trong két sắt rồi rời khỏi hiện trường. Để che giấu hành vi, Khánh quay lại rút nguồn điện camera giám sát, sau đó chạy đến trụ sở công ty nói dối với chủ rằng không biết bà U ở đâu và không liên lạc được qua điện thoại.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, chủ trạm xăng dầu cùng nhân viên quay lại tìm kiếm thì phát hiện bà U nằm bất tỉnh nên lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) và trình báo công an.

Hiện trường nơi vụ án xảy ra. Ảnh: C.A

Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 76% với nhiều chấn thương nghiêm trọng như dập não, gãy xương mặt, vỡ xoang hàm. Cơ quan chuyên môn nhận định nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có nguy cơ tử vong.

Cùng ngày xảy ra vụ việc, Khánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra.

Quá trình điều tra xác định Khánh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền do bà U quản lý từ trước. Sau khi gây án, bị cáo đã sử dụng hơn 11 triệu đồng để tiêu xài và trả nợ, số còn lại giữ trong người.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người khác. Tuy nhiên, do nạn nhân không tử vong ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên hành vi được xác định là giết người trong trường hợp chưa đạt.

Tòa tuyên phạt Khánh 16 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt 19 năm tù, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại hơn 300 triệu đồng.