HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tuyên án 19 năm tù kẻ đánh quản lý cây xăng để cướp tiền

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Tấn công quản lý cây xăng để cướp hơn 25 triệu đồng, người đàn ông ở Cần Thơ bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù.

Ngày 14-4, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Khánh (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) tổng cộng 19 năm tù về các tội giết người và cướp tài sản.

Tuyên án 19 năm tù cho kẻ cướp tài sản và đánh quản lý cây xăng ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Công Khánh tại phiên tòa. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, sáng 18-1-2025, tại nơi làm việc là một trạm xăng dầu ở xã Thạnh Lợi (tỉnh Tây Ninh), Khánh dùng một đoạn kim loại đánh liên tiếp nhiều lần vào bà N.T.U – người quản lý – khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi gây án, Khánh lấy hơn 25 triệu đồng trong két sắt rồi rời khỏi hiện trường. Để che giấu hành vi, Khánh quay lại rút nguồn điện camera giám sát, sau đó chạy đến trụ sở công ty nói dối với chủ rằng không biết bà U ở đâu và không liên lạc được qua điện thoại.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, chủ trạm xăng dầu cùng nhân viên quay lại tìm kiếm thì phát hiện bà U nằm bất tỉnh nên lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) và trình báo công an.

Tuyên án 19 năm tù cho kẻ cướp tài sản và đánh quản lý cây xăng ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Hiện trường nơi vụ án xảy ra. Ảnh: C.A

Kết quả giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 76% với nhiều chấn thương nghiêm trọng như dập não, gãy xương mặt, vỡ xoang hàm. Cơ quan chuyên môn nhận định nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có nguy cơ tử vong.

Cùng ngày xảy ra vụ việc, Khánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra.

Quá trình điều tra xác định Khánh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền do bà U quản lý từ trước. Sau khi gây án, bị cáo đã sử dụng hơn 11 triệu đồng để tiêu xài và trả nợ, số còn lại giữ trong người.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người khác. Tuy nhiên, do nạn nhân không tử vong ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên hành vi được xác định là giết người trong trường hợp chưa đạt.

Tòa tuyên phạt Khánh 16 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt 19 năm tù, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại hơn 300 triệu đồng.

Công an Tây Ninh bắt đối tượng mua bán súng nén khí qua mạng

Công an Tây Ninh bắt đối tượng mua bán súng nén khí qua mạng

(NLĐO)- Công an Tây Ninh bắt Nguyễn Thanh Tùng sau khi phát hiện rao bán súng nén khí trên mạng; giám định xác định đây là vũ khí quân dụng.

Công an Tây Ninh bắt giữ đối tượng bị Công an Khánh Hòa truy nã

(NLĐO)- Trong lúc giải quyết vụ việc, Công an xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ Nguyễn Tấn Dầu, đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã

Vụ cướp hơn 2,2 triệu USD chấn động Tây Ninh: Cái kết cho nhóm đối tượng gây án

(NLĐO)- TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt nhiều bị cáo từ 1 đến 18 năm tù trong vụ giả danh công an chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo