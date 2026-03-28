Pháp luật

Công an Tây Ninh bắt giữ đối tượng bị Công an Khánh Hòa truy nã

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Trong lúc giải quyết vụ việc, Công an xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ Nguyễn Tấn Dầu, đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã

Ngày 28-3, Công an xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng Nguyễn Tấn Dầu (SN 2001, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cho Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Tấn Dầu tại Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Tấn Dầu bị bắt tại Tây Ninh do đang bị truy nã. Ảnh: CA

Trước đó, trong quá trình giải quyết một vụ việc xảy ra trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Tấn Dầu có nhiều biểu hiện nghi vấn, khai báo quanh co, không trung thực về nhân thân và nơi cư trú.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an xã Phước Chỉ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Tấn Dầu là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 1352/QĐTN-CSĐT-ĐHS ngày 19-10-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, Công an xã Phước Chỉ đã lập biên bản bắt giữ người đang bị truy nã và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.


Công an thông báo tìm bị hại vụ "bốc thăm trúng thưởng" ở Tây Ninh

Công an thông báo tìm bị hại vụ “bốc thăm trúng thưởng” ở Tây Ninh

(NLĐO)- Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ, đồng thời đã khởi tố 21 bị can liên quan

CSGT tỉnh Tây Ninh khuyến cáo khẩn việc người dân đi tập thể dục ven đường

(NLĐO) – Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, đặc điểm chung của các vụ tai nạn là thường xảy ra vào thời điểm rạng sáng hoặc chiều tối

CLIP: CSGT Tây Ninh hú còi mở đường, cứu người phụ nữ nghi bị tai biến

(NLĐO) - Giữa dòng xe đông trên Quốc lộ 22B, CSGT Tây Ninh hú còi mở đường, kịp thời đưa người phụ nữ nghi bị tai biến đến bệnh viện.

