Công an Tây Ninh bắt giữ đối tượng bị Công an Khánh Hòa truy nã

Ngày 28-3, Công an xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng Nguyễn Tấn Dầu (SN 2001, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cho Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trong quá trình giải quyết một vụ việc xảy ra trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Tấn Dầu có nhiều biểu hiện nghi vấn, khai báo quanh co, không trung thực về nhân thân và nơi cư trú.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an xã Phước Chỉ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Nguyễn Tấn Dầu là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 1352/QĐTN-CSĐT-ĐHS ngày 19-10-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

Sau đó, Công an xã Phước Chỉ đã lập biên bản bắt giữ người đang bị truy nã và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.



