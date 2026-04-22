Tuyên án người phụ nữ vu cáo chính quyền, xúc phạm lãnh đạo Đảng và nhà nước

Ngày 22-4, liên quan vụ vu cáo chính quyền, xúc phạm lãnh đạo Đảng và nhà nước, TAND Khu vực 12 tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Hoa Ri (SN 1971; ngụ xã Phong Thạnh) 3 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri tại toà

Theo cáo trạng, năm 2021, bị cáo Hoa Ri đã tạo lập, quản trị, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật.

Các bài viết đã xúc phạm lãnh đạo Đảng, nhà nước, vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp dân tộc; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước; đăng phát trực tiếp công khai trên trang Facebook cá nhân 4 video.

Bị cáo đã đăng tải, chia sẻ công khai 3 video clip thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bình luận, chia sẻ, đã xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dù được các ngành chức năng, chính quyền địa phương giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng bị cáo Hoa Ri vẫn với bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Trong quá trình điều tra, xét hỏi và xét xử tại phiên toà, bị cáo Hoa Ri đã thừa nhận hành vi phạm tội.