Pháp luật

Tuyên án người phụ nữ vu cáo chính quyền, xúc phạm lãnh đạo Đảng và nhà nước

Phạm Hơn - Ca Linh

(NLĐO) - Dù nhiều lần được nhắc nhở nhưng Thạch Thị Hoa Ri vẫn tiếp tục hành vi đăng video, bài viết vu cáo chính quyền, xúc phạm lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Ngày 22-4, liên quan vụ vu cáo chính quyền, xúc phạm lãnh đạo Đảng và nhà nước, TAND Khu vực 12 tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Hoa Ri (SN 1971; ngụ xã Phong Thạnh) 3 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tuyên án Thạch Thị Hoa Ri tại Vĩnh Long vì vu cáo chính quyền , xúc phạm lãnh đạo - Ảnh 1.

Bị cáo Thạch Thị Hoa Ri tại toà

Theo cáo trạng, năm 2021, bị cáo Hoa Ri đã tạo lập, quản trị, sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật.

Các bài viết đã xúc phạm lãnh đạo Đảng, nhà nước, vu cáo chính quyền Việt Nam đàn áp dân tộc; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước; đăng phát trực tiếp công khai trên trang Facebook cá nhân 4 video.

Bị cáo đã đăng tải, chia sẻ công khai 3 video clip thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bình luận, chia sẻ, đã xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dù được các ngành chức năng, chính quyền địa phương giáo dục, nhắc nhở nhiều lần nhưng bị cáo Hoa Ri vẫn với bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Trong quá trình điều tra, xét hỏi và xét xử tại phiên toà, bị cáo Hoa Ri đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Một số tổ chức cố tình đưa ra những luận điệu vu cáo, định kiến nhắm vào Việt Nam

(NLĐO)- Chiều 9-5, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên đề nghị Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bình luận về việc Tổ chức phóng viên không biên giới đưa ra "Chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2024" trong đó xếp Việt Nam đứng thứ 174/180 quốc gia và vùng lãnh thổ

Công an TP Cần Thơ bắt giam đối tượng lên mạng vu khống nhiều người

(NLĐO) – Lên Facebook xuyên tạc, vu khống nhiều người ở TP Cần Thơ, Nguyễn Trần Khánh Huy bị bắt tạm giam.

Xử lý người đàn ông bình luận vu khống lực lượng công an xã

(NLĐO)-Bình luận xuyên tạc, vu khống đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương

Vĩnh Long xâm phạm lợi ích vu cáo
