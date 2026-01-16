Xử lý người đàn ông bình luận vu khống lực lượng công an xã

Ngày 16-1, Công an xã Tân Hưng (Đồng Nai) đã tiến hành làm việc với ông Ch.V.Nh (45 tuổi, trú tại phường Bình Long) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an trên không gian mạng.

Công an làm việc với đối tượng Nh.

Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Tân Hưng phát hiện tài khoản facebook cá nhân có nick name “Ch.V.Nh” có hành vi bình luận nội dung xuyên tạc, vu khống dưới bài viết phản ánh hoạt động tuần tra đêm của lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cụ thể, ngày 21-12-2025, đối tượng Nh. đã sử dụng những từ ngữ thiếu văn hóa, mang tính suy diễn, quy chụp lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tuần tra nhằm mục đích "nhũng nhiễu", "kiếm tiền".

Những bình luận này đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi xác minh, Công an xã Tân Hưng đã triệu tập Ch.V.Nh để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hiện là công nhân tại một công ty trên địa bàn. Do thường xuyên đi làm về khuya, thấy lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra hành chính nên nảy sinh tâm lý khó chịu, dù bản thân chưa từng bị lực lượng Công an xã Tân Hưng gây khó dễ hay xử lý vi phạm.

Sau khi được cán bộ công an giải thích về quy định của pháp luật và ý nghĩa quan trọng của công tác tuần tra đêm trong việc phòng ngừa tội phạm, Ch.V.Nh đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Tân Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để tham mưu xử lý nghiêm.



