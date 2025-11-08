Tuyển bóng chuyền nam TP HCM mừng công thăng hạng

Không ai nghĩ một tập thể chỉ toàn những gương mặt trẻ, không tăng cường ngoại binh và do một HLV còn rất trẻ dẫn dắt như tuyển bóng chuyền nam TP HCM lại có thể vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký để đăng quang ở Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025.

Tuyển TP HCM tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025

Hành trình của tuyển TP HCM không hề suôn sẻ, cụ thể tại vòng bảng, đoàn quân của HLV Huỳnh Văn Tuấn chỉ thắng 2 và thua 2 sau bốn lượt đấu. Vào vòng chung kết, đội thắng liên tiếp hai đối thủ cực mạnh là chủ nhà Hà Tĩnh và Cảnh sát cơ động để có mặt tại tứ kết.

Sau khi vượt qua Trẻ Đà Nẵng, tuyển TP HCM hạ tiếp ứng viên Vĩnh Long ở bán kết và giành quyền tham dự trận chung kết với chủ nhà Hà Tĩnh. Đối thủ mạnh với thành phần gồm rất nhiều cựu và đương kim tuyển thủ quốc gia, lại có lợi thế sân nhà, thế nhưng đoàn quân trẻ trung TP HCM vẫn giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

Tuyển TP HCM (áo đỏ) vượt qua chủ nhà Hà Tĩnh trong trận chung kết

Giành chức vô địch Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025, phần thưởng lớn nhất dành cho tuyển TP HCM chính là suất thăng hạng duy nhất, chính thức trở lại đấu trường cao nhất quốc gia vào năm 2026. Thành quả này là quả ngọt mà tuyển TP HCM xứng đáng nhận được từ nỗ lực tuyệt vời suốt từ đầu giải, đặc biệt khi có sự quan tâm của lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, Liên đoàn bóng chuyền TP HCM cùng những đơn vị đồng hành.

Tại lễ mừng công tối 7-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng đã trao số tiền thưởng 200 triệu đồng của UBND thành phố cho đội bóng.

Sở Văn hóa - Thể thao và các đơn vị đồng hành cũng trao hơn 150 triệu đồng để thưởng cho đoàn quân của HLV Huỳnh Văn Tuấn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Dũng trao thưởng 200 triệu đồng cho đội bóng

Với niềm phấn khích được trở lại sân chơi hàng đầu quốc gia của tuyển TP HCM, song giới chuyên môn của bóng chuyền thành phố vẫn băn khoăn, trăn trở. Theo Tổng Thư ký LĐBC TP HCM Hà Vũ Sơn, khó khăn và thách thức thực sự chờ đợi đội bóng trẻ trung này phía trước khi mà dư âm niềm vui vẫn còn lâng lâng.

Cuộc chơi bóng chuyền đỉnh cao không hoàn toàn đơn giản, nhất là vấn đề tài chính, để duy trì hoạt động đội bóng trong bối cảnh phải tăng cường ngoại binh trong việc cạnh tranh thứ hạng, thậm chí cho cuộc chiến trụ hạng. Dù đang gây dựng được dàn nội binh chất lượng nhưng để cạnh tranh ở cấp độ cao hơn với đối thủ mạnh hơn, tuyển TP HCM cần nâng cấp lực lượng bên cạnh việc tìm kiếm các đơn vị đồng hành nhằm đảm bảo nguồn đầu tư mạnh mẽ. Có như thế, đội bóng mới thu hút được nhân tài, VĐV an tâm cống hiến cho tương lai ổn định và lâu dài.

Lãnh đạo thành phố, Sở VH-TT và Liên đoàn bóng chuyền TP HCM đồng hành cùng đội bóng

Cũng theo ông Hà Vũ Sơn, Liên đoàn bóng chuyền TP HCM cũng sẽ mời ba đội bóng Công an TP HCM, tuyển TP HCM và Vật liệu xây dựng Bình Dương cùng ngồi lại, bàn bạc hướng phát triển cho cả ba đội bóng đại diện bóng chuyền nam thành phố.

Người hâm mộ có quyền kỳ vọng bóng chuyền TP HCM sẽ tập hợp được mọi nguồn lực, tạo nền tảng cũng như có được lượng mạnh nhất để trở lại thời vàng son như hồi thập niên 1980 - 1990 của thế kỷ trước.