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World Cup 2026

Tuyển Brazil hòa thót tim ngày ra quân World Cup 2026

Tường Phước (Ảnh: AP)

(NLĐO) - Tuyển Brazil khiến người hâm mộ thất vọng khi hòa 1-1 với Morocco trong trận ra quân vòng bảng World Cup 2026 sáng 14-6



Được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026, tuyển Brazil bước vào trận mở màn bảng C với sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, những gì đoàn quân áo vàng-xanh thể hiện trước Morocco sáng 14-6 lại chưa tương xứng với vị thế của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Brazil gây thất vọng ngày ra quân: Hào quang Selecao chưa thể tỏa sáng - Ảnh 1.

Trận hòa 1-1 không phải là thảm họa với Brazil, nhưng cách họ giành được 1 điểm khiến giới chuyên môn có lý do để lo ngại. Sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại các CLB hàng đầu châu Âu, Brazil vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng và đầy kỷ luật của đại diện châu Phi.



Thống kê cho thấy Brazil kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54%, song lại lép vế về số cơ hội tạo ra. Chỉ có 8 cú dứt điểm được thực hiện, trong khi Morocco tung ra tới 13 pha kết thúc. Điều đó phản ánh một thực tế rằng Brazil kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng trong việc triển khai tấn công và xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Brazil gây thất vọng ngày ra quân: Hào quang Selecao chưa thể tỏa sáng - Ảnh 2.

Morocco mới là đội nhập cuộc tự tin hơn. Đại diện châu Phi liên tục gây sức ép bằng những pha phản công tốc độ và được đền đáp bằng bàn mở tỉ số của Saibari ở phút 21. Đây là thành quả xứng đáng cho thế trận chủ động mà Morocco tạo ra trong phần lớn thời gian hiệp một.

Trong bối cảnh tập thể thi đấu thiếu gắn kết, Brazil phải trông cậy vào khoảnh khắc thiên tài của Vinícius Júnior. Phút 32, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid thực hiện cú dứt điểm đẳng cấp, mang về bàn gỡ hòa 1-1. Đó gần như là điểm sáng lớn nhất của Selecao trong trận đấu này.

Brazil gây thất vọng ngày ra quân: Hào quang Selecao chưa thể tỏa sáng - Ảnh 3.

Dù tránh được thất bại, Brazil vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Hàng tiền vệ chưa tạo được sự áp đảo cần thiết, trong khi các mũi nhọn trên hàng công thiếu sự liên kết và thường xuyên rơi vào thế bế tắc trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của Morocco. Nếu không có sự tỏa sáng cá nhân của Vinícius, Brazil hoàn toàn có thể đã trắng tay trong ngày ra quân.

Ở chiều ngược lại, Morocco tiếp tục chứng minh thành tích vào bán kết World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Đội bóng Bắc Phi cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về chiến thuật, bản lĩnh và chất lượng nhân sự. Một điểm trước Brazil thậm chí còn khiến nhiều người tiếc nuối, bởi Morocco đã có thời điểm ở rất gần chiến thắng.

Brazil gây thất vọng ngày ra quân: Hào quang Selecao chưa thể tỏa sáng - Ảnh 4.

World Cup luôn là giải đấu mà các đội bóng lớn cần thời gian để bắt nhịp. Brazil vẫn còn cơ hội sửa sai ở những lượt trận tiếp theo. Tuy nhiên, nếu muốn tiến xa và chinh phục chiếc cúp vàng danh giá, Selecao chắc chắn phải cải thiện đáng kể màn trình diễn của mình. Trận hòa trước Morocco là lời cảnh báo sớm rằng danh tiếng và dàn sao không đủ bảo đảm cho thành công tại World Cup 2026.

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