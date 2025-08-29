HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tuyển dụng bác sĩ tại Ngày hội Việc làm ngành y tế TP HCM đạt con số kỷ lục

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Ngày hội Việc làm ngành y tế TP HCM đã ghi nhận kết quả nổi bật khi tuyển dụng thành công 200 bác sĩ, trong đó 74 người về tuyến y tế cơ sở

Chiều 29-8, sau 1 ngày tuyển dụng, 55 đơn vị đã tham gia tuyển được bác sĩ trẻ tại Ngày hội Việc làm ngành y tế TP HCM năm 2025. 

Sở Y tế TP HCM cho biết kết quả tuyển dụng năm nay đạt kỷ lục với 55 đơn vị y tế tham gia và tuyển thành công 200 bác sĩ. Trong đó, 74 bác sĩ chọn làm việc lâu dài tại tuyến y tế cơ sở, tăng 26 người so với năm 2024. Tỉ lệ bác sĩ cam kết về y tế cơ sở đạt 37%, so với mức 21% năm ngoái. 

Tuyển dụng bác sĩ tại Ngày hội việc làm ngành y tế TP HCM đạt con số kỷ lục- Ảnh 1.

Bác sĩ trẻ ký hợp đồng ngay tại ngày hội với bệnh viện

Một số cơ sở y tế tuyển dụng thành công số lượng lớn bác sĩ gồm: Bệnh viện Phục hồi Chức năng và Đều trị bệnh nghề nghiệp 20 bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức 11 bác sĩ. Trung tâm Y tế khu vực Tân Thới Hiệp 8 bác sĩ; Trung tâm Y tế khu vực Phú Nhuận 8 bác sĩ; Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn 7 bác sĩ.

Ngoài ra, nhiều đơn vị y tế ở các địa phương lân cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) lần đầu tiên tham gia ngày hội cũng đã tuyển được tổng cộng 16 bác sĩ. Đáng chú ý, các đơn vị đặc thù như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), Trung tâm Cấp cứu 115 cũng tuyển được 11 bác sĩ - điều từng được xem là rất khó khăn trước đây.

Ngay trước ngày hội, 5 bác sĩ trẻ thuộc khóa 3 đã tình nguyện chọn gắn bó lâu dài tại các trạm y tế tuyến cơ sở. Đây là kết quả cho thấy hiệu quả của mô hình đào tạo bác sĩ gắn với thực tiễn y tế cộng đồng.

Chương trình thực hành tại bệnh viện kết hợp trạm y tế là sáng kiến của Sở Y tế TP HCM nhằm tăng cường nhân lực tuyến cơ sở và giúp bác sĩ trẻ hiểu rõ hơn về hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ khi triển khai theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND, đến nay đã có 547 bác sĩ trẻ hoàn thành chương trình và tham gia vào hệ thống y tế công lập.

Sở Y tế TP HCM đánh giá Ngày hội Việc làm ngành y tế không chỉ là nơi kết nối cung - cầu nhân lực y tế, mà còn góp phần tạo ra môi trường tuyển dụng công khai, minh bạch, giúp các bác sĩ trẻ tự tin lựa chọn con đường phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Tin liên quan

Ngày hội việc làm lần 2 dành cho bác sĩ tại TP HCM

Ngày hội việc làm lần 2 dành cho bác sĩ tại TP HCM

Ngày 2-8, Sở Y tế TP HCM tổ chức ngày hội việc làm lần 2 dành cho bác sĩ. Ngày hội thu hút 53 đơn vị y tế tham gia tuyển dụng 370 vị trí để bổ sung nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bệnh viện nào tuyển được nhiều bác sĩ nhất tại ngày hội việc làm?

(NLĐO) – Trong 64 cơ sở y tế công lập tham gia tuyển dụng tại ngày hội việc làm, 51 cơ sở tuyển được bác sĩ theo đúng vị trí cần bổ sung.

TP HCM: Lần đầu tiên tổ chức ngày hội việc làm dành cho bác sĩ trẻ

(NLĐO) – Tại ngày hội việc làm, mỗi bác sĩ sẽ có 3 cơ hội chọn nơi làm việc tương ứng với 3 vòng đăng ký nơi làm việc. Mỗi vòng dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 30 phút để chọn nơi đăng ký việc làm.

