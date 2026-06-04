Sáng 4-6, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) tổ chức ngày hội việc làm với sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, chuyên gia trong và ngoài nước.



Sự kiện được tổ chức nhằm kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đồng thời tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Sinh viên trải nghiệm gian hàng của FPT tại ngày hội việc làm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiền, Trưởng Ban Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đại học Duy Tân, cho biết nhà trường luôn kiên định định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội và doanh nghiệp.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, trường chú trọng mở rộng mạng lưới hợp tác để tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Năm nay, ngày hội mang đến gần 2.000 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận trực tiếp nhà tuyển dụng, tìm hiểu nhu cầu nhân lực và cơ hội nghề nghiệp phù hợp.



Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp và lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân với các doanh nghiệp đối tác, chương trình còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề như "Xu hướng làm việc trong thời đại Trí tuệ nhân tạo (AI)", "Kế toán - Thuế: Cơ hội - Kinh nghiệm - Định hướng phát triển" và "Cơ hội việc làm trên Web3 và Blockchain Avalanche".

Thông qua các hoạt động này, sinh viên có cơ hội gặp gỡ chuyên gia, nhà tuyển dụng, cập nhật xu hướng nghề nghiệp mới, đồng thời trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong thời kỳ chuyển đổi số.