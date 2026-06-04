Đà Nẵng sắp có phiên chợ công nhân lưu động, hỗ trợ 2.000 phiếu mua hàng

Ngày 4-6, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 5 đến 7-6 sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu Nhà ở xã hội Ori Garden (phường Hải Vân).

Các phiên chợ Công đoàn tổ chức với nhiều sản phẩm thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu của công nhân

Trong đó, điểm nhấn là Phiên chợ công nhân lưu động năm 2026 với khoảng 50 gian hàng cung cấp các mặt hàng thiết yếu, thực hiện nhiều chương trình đồng giá, giảm giá phục vụ đoàn viên, người lao động và người dân.

Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng sẽ phát 2.000 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động mua sắm tại phiên chợ.

Tại lễ khai mạc tối 5-6, đơn vị cũng trao 20 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho trẻ em là con công nhân khó khăn (1 triệu đồng/suất).

Bên cạnh hoạt động mua sắm, chương trình còn có lớp tập huấn phòng chống đột quỵ dành cho khoảng 200 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh lao động; đêm nhạc phục vụ công nhân lao động kết hợp chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Theo kế hoạch, sáng 7-6, địa phương sẽ tổ chức điểm cầu hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, đoàn viên và người lao động. Cũng trong ngày 7-6 sẽ diễn ra Hội thi tay nghề công nhân giỏi ngành điện tử năm 2026 với sự tham gia của 116 thí sinh thuộc các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Các thí sinh sẽ tranh tài ở phần thi lý thuyết về an toàn vệ sinh lao động, kiến thức điện tử và phần thi thực hành hàn điện tử trên bảng mạch. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các cá nhân xuất sắc.



