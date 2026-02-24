HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển futsal nữ Việt Nam ra quân không thuận lợi

Quốc An

(NLĐO) - Tuyển futsal nữ Việt Nam có trận ra quân tại Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 và thất bại 0-2 trước Úc.

Tuyển futsal nữ Việt Nam với tư cách đương kim vô địch đã ra quân tại bảng B Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 trưa 24-2. Dù nhập cuộc tự tin và tạo thế trận giằng co trước tuyển futsal nữ Úc, nhà ĐKVĐ vẫn không thể giành chiến thắng trong trận đấu khai xuân.

Bước vào hiệp 1, thế trận diễn ra với nhịp độ cao nhưng thiếu bàn thắng. Việt Nam có những cơ hội đáng chú ý của Phương Anh, Thanh Ngân hay Ngọc Hân, trong khi thủ môn Thùy Linh chơi nổi bật với nhiều pha cứu thua, giúp đội nhà giữ sạch lưới. Trong khi đó, tuyển Úc cũng đáp trả bằng các cú sút xa nguy hiểm, trong đó Fazzari và Nikkita từng đưa bóng chạm cột dọc.

Tuyển futsal nữ Việt Nam ra quân không thuận lợi - Ảnh 1.

Trở lại sau giờ nghỉ, sức ép của tuyển futsal nữ Úc dần phát huy hiệu quả. Phút 23, Fruscalzo tận dụng tình huống đá biên để mở tỉ số.

Nhận bàn thua, tuyển futsal nữ Việt Nam đẩy cao đội hình, triển khai power-play ở phút 38. Dù vậy, các cơ hội liên tiếp lại bị các chân sút nữ Việt Nam dứt điểm thiếu chính xác. Thời điểm mải mê tìm bàn gỡ, sai lầm lộ ra ở phút 39 khiến thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nhận bàn thua thứ hai, khi Fazzari hoàn tất cú đúp.

Chung cuộc, tuyển futsal nữ Việt Nam thua 0-2 trong ngày ra quân. Ở lượt đấu tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển Philippines vào ngày 25-2.

Tuyển futsal nữ Việt Nam ra quân không thuận lợi - Ảnh 2.

Tin liên quan

AFC ra tay nặng với futsal Indonesia và Việt Nam

AFC ra tay nặng với futsal Indonesia và Việt Nam

(NLĐO) - Hàng loạt án phạt nặng về vi phạm kỷ luật tại VCK futsal châu Á 2026 vừa được AFC ban hành

Futsal Indonesia thắng đẹp Nhật Bản, gặp Iran ở chung kết châu Á

(NLĐO) - Indonesia 3 lần dẫn trước, vẫn bị Nhật Bản kéo vào 2 hiệp phụ trước khi thắng 5-3, trở thành đội Đông Nam Á thứ 2 vào chung kết một giải futsal châu Á.

Thua Indonesa, futsal Việt Nam dừng bước ở tứ kết

(NLĐO) - Khép lại hai hiệp đấu, tuyển futsal Việt Nam đã không thể ngược dòng khi thua 2-3 trước Indonesia tại Giải châu Á 2026.

trận ra quân Đông Nam Á Futsal nữ Việt Nam Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 futsal nữ Úc
