Tuyển lao động sang Nhật Bản: Không phí môi giới, hỗ trợ tới 1 triệu Yen

Bộ Nội vụ vừa thông tin về chương trình tuyển chọn thực tập sinh kỹ thuật sang Nhật Bản theo thỏa thuận hợp tác với Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan). Chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước trực tiếp thực hiện, hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận và mở ra cơ hội lớn cho lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Bộ Nội vụ, người lao động tham gia chương trình không phải chi bất kỳ khoản phí môi giới, phí phỏng vấn đơn hàng hay chi phí xuất cảnh, giúp giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện để lao động nghèo tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Các ứng viên tham gia Chương trình IM Japan làm lễ xuất cảnh

Tính từ khi triển khai đến nay, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phái cử 9.235 thực tập sinh sang Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất chế tạo và xây dựng.

Tham gia chương trình, người lao động chỉ cần tự chi trả một số khoản cá nhân gồm chi phí làm hộ chiếu, xin visa và khám sức khỏe. Toàn bộ học phí học tiếng Nhật và chi phí ký túc xá trong 4 tháng đào tạo đều do IM Japan tài trợ. Ngoài ra, học viên còn được đào tạo nghề nếu công ty tiếp nhận có yêu cầu.

Ứng viên tham gia chương trình là nam, từ 18 đến 30 tuổi, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Trong thời gian thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, thực tập sinh được hưởng mức lương từ 25 – 35 triệu đồng/tháng, chưa tính thu nhập từ làm thêm giờ.

Những ứng viên tham gia thi tuyển Chương trình IM Japan do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức

Bên cạnh quyền lợi về thu nhập, chương trình còn có ý nghĩa nhân văn khi thực tập sinh hoàn thành hợp đồng và về nước đúng hạn sẽ được IM Japan hỗ trợ 200.000 yên/năm (khoảng 36 triệu đồng), tối đa 1 triệu yên cho 5 năm thực tập.

Ngoài ra, thực tập sinh còn được hướng dẫn hoàn tất thủ tục nhận bảo hiểm hưu trí theo mức lương và thời gian làm việc tại Nhật Bản, với số tiền hoàn trả ước tính từ 80 triệu đồng trở lên, đồng thời được hỗ trợ tìm việc tại Việt Nam sau khi về nước. Hiện Trung tâm Lao động ngoài nước vẫn tiếp nhận hồ sơ ứng viên nam trên toàn quốc.