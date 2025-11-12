Tin vui cho lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ vừa thông tin về việc Nhật Bản chính thức điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trên toàn quốc.

Thực tập sinh Việt Nam làm việc tại Nhật Bản chính là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách tăng lương tối thiểu vùng.

Theo công bố mới nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), dự kiến áp dụng sớm nhất vào tháng 10-2025, muộn nhất từ 3-2026, với tỉ lệ tăng dao động từ 3,41% đến hơn 8% so với hiện nay. Cụ thể, mức lương tối thiểu thấp nhất sẽ là 180.048 Yên/tháng tại tỉnh Kochi, trong khi mức cao nhất lên đến 215.600 Yên/tháng tại Tokyo – tương đương khoảng 30,7 triệu đến 36,8 triệu đồng Việt Nam (tùy theo tỷ giá).

Ứng viên được tập huấn kỹ năng và văn hóa làm việc trước khi sang Nhật Bản

Đây được xem là mức tăng đáng kể, thể hiện nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản trong việc đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động, đặc biệt là lao động nước ngoài và thực tập sinh kỹ năng. Thông tin này cũng mang lại tín hiệu tích cực cho những thực tập sinh Việt Nam đang làm việc hoặc có nguyện vọng tham gia Chương trình Thực tập sinh kỹ năng IM Japan, khi thu nhập thực tế có thể được cải thiện rõ rệt trong thời gian tới.

Dưới đây là bảng lương tối thiểu vùng tại các tỉnh, thành phố của Nhật Bản sau khi điều chỉnh:

Bảng lương tối thiểu vùng các tỉnh/thành phố tại Nhật Bản

Số liệu thống kê từ Bộ Nội vụ trong 10 tháng năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 121.190 người (40.938 lao động nữ), bằng 93,2% kế hoạch năm 2025 (130.000 lao động). Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lớn nhất với 55.049 lao động.



