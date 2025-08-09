Tuyển nữ Thái Lan thắng đậm Campuchia 7-0 tại ASEAN Cup nữ

Chiều tối 8-8, tuyển nữ Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội với tỉ lệ kiểm soát bóng là 66%, cùng 11 pha dứt điểm, khi đánh bại đội Campuchia 7-0 ở lượt thứ hai vòng bảng Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (ASEAN Cup nữ).



Ngay từ những phút đầu, các học trò HLV Naruphol Kaenson áp đảo hoàn toàn, liên tục vây ép khung thành đối phương. Dù vậy, thủ môn Chen Soveat của Campuchia chơi xuất sắc, có liên tiếp 3 pha cứu thua ở phút 23, giúp đội nhà trụ vững trong hơn 30 phút đầu.



Bước ngoặt đến ở phút 37, Madison Casteen xử lý khéo léo, loại hậu vệ đối phương rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số. Chỉ một phút sau, Janista Jinantuya ghi bàn nâng cách biệt lên 2-0. Phút bù giờ hiệp 1, Casteen hoàn tất cú đúp, giúp Thái Lan dẫn 3-0.



Hiệp 2, Thái Lan vẫn làm chủ thế trận. Phút 48, Janista hoàn tất cú đúp cá nhân với pha dứt điểm từ đường căng ngang của đồng đội, nâng tỉ số 4-0. Phút 70, Thawanrat Promthongmee dễ dàng ghi bàn thứ 5 trong tình huống đối mặt.



Phút 81, Ploychompoo Somnuek thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc chữ A, nâng tỉ số 6-0. Đến phút 90, Janista khép lại ngày thi đấu rực rỡ với bàn thắng ấn định 7-0, đồng thời hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.



Với chiến thắng này, tuyển nữ Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hiệu số +14 khi chờ cặp đấu giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 19 giờ 30.

