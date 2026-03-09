Tuyển sinh lớp 10 năm 2026: 3 khu vực nào ở TPHCM không thi mà xét tuyển?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết theo dự kiến, ở kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, TPHCM sẽ thực hiện xét tuyển vào lớp 10 ở 3 khu vực.

Cụ thể, thực hiện xét tuyển vào lớp 10 ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú thuộc Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ), theo các tiêu chí riêng.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện xét tuyển vào lớp 10 ở các trường THPT thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM cũ) và huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); đối tượng xét tuyển là những học sinh tốt nghiệp THCS tại hai địa phương trên.

Đối với phương thức thi tuyển vào lớp 10, tiếp tục thực hiện chung đề, chung thời gian làm bài và hệ số xét tuyển. Cụ thể, thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 sẽ có 3 môn thi gồm: Toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp. Trước đó, Sở GD-ĐT TP cũng đã công bố cấu trúc, đề thi minh họa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Bảo đảm học sinh TP HCM có chỗ học gần nhà TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết TP bảo đảm 100% học sinh trong độ tuổi đều có chỗ học tại trường công lập gần nhà nhất





Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 được Sở GD-ĐT TPHCM trình đề xuất UBND TP tổ chức vào hai ngày 1 và 2-6.

Năm 2026, TPHCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn, tương đương khoảng 150.000 học sinh.