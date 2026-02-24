Tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TPHCM: Dự kiến khu vực xét tuyển

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM sẽ là kỳ thi lớp 10 lớn nhất sau sáp nhập. Năm 2026, TPHCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP, tương đương khoảng 150.000 học sinh.

Trước đó, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, phương thức thi tuyển ở các trường THPT công lập sẽ tiếp tục thực hiện thi tuyển 3 môn: Ngữ văn, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) và toán. Các trường THPT công lập còn lại ở một số khu vực đặc thù sẽ thực hiện xét tuyển. Việc kết hợp các phương thức tuyển sinh nhằm giữ sự ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các nhà trường sau khi hợp nhất 3 địa phương.

Một kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

Được biết, khu vực xét tuyển lớp 10 ở TPHCM sẽ giữ nguyên như các năm trước sáp nhập. Cụ thể, sẽ thực hiện xét tuyển vào lớp 10 ở các trường THPT thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM cũ) và huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); đối tượng xét tuyển là những học sinh tốt nghiệp THCS tại hai địa phương trên.

Trong khi đó, đối với phương thức thi tuyển, tiếp tục thực hiện chung đề, chung thời gian làm bài và hệ số xét tuyển.

Cụ thể, thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 sẽ có 3 môn thi gồm: Toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút) và một bài thi bổ sung dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp. Trước đó, Sở GD-ĐT TP cũng đã công bố cấu trúc, đề thi minh họa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.