Thể thao

Tuyển thủ U23 Việt Nam tranh nhau lập công trong trận derby ngành Công an

Tường Phước

(NLĐO) - Chủ nhà PVF-CAND gây sốc khi cầm hòa 1-1 trước Công an Hà Nội ở vòng 18 V-League 2025-2026 tối 12-4

PVF-CAND (1-1) Công an Hà Nội - Clip: FPT Play

Đứng cuối bảng xếp hạng sau 17 vòng đấu và nòng cốt lực lượng bị đánh giá thấp hơn nhiều Công an Hà Nội song CLB PVF-CAND tạo nên màn thư hùng kịch tính, thi đấu quả cảm để cầm hòa đối phương.

Đình Bắc mở tỉ số

Dù phải chơi trên sân đối phương, Quang Hải và đồng đội vẫn thể hiện sự lấn lướt, kiểm soát thế trận và liên tục tạo áp lực về phía khung thành PVF-CAND. Từ phút 12, Đình Bắc đã lập công mở tỉ số trận đấu, giúp đội khách vươn lên dẫn trước.

Những tưởng bàn thắng của tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ giúp đoàn quân HLV Polking cởi bỏ áp lực và dễ dàng thắng trận nhưng diễn biến sau đó trở nên bất ngờ. Trong thế phòng ngự, liên tục chống đỡ "làn sóng" tấn công của Công an Hà Nội, thầy trò ông Trần Tiến Đại vẫn chắt chiu cơ hội để ghi bàn gỡ hòa.

Xuân Bắc (phải) gỡ hòa cho chủ nhà

Đầu hiệp 2, Xuân Bắc tỏa sáng với pha ghi bàn giúp đội nhà giành lại 1 điểm quý giá trước đội bóng mạnh. Kết quả hòa 1-1 cũng giúp đoàn quân HLV Trần Tiến Đại thoát vị trí cuối bảng, vươn lên thứ 13 và hơn SHB Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm.

Trong khi đó, Công an Hà Nội vẫn vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với khoảng cách 7 điểm so với nhóm bám đuổi. Đội bóng của Đình Bắc tiếp tục kéo dài chuỗi 4 trận bất bại với 3 chiến thắng.

Nhìn từ trận HAGL thắng Nam Định: Đầu tư ít thắng đầu tư nhiều

