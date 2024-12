Tuyên truyền cách ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập trường học

Thời gian qua một số trường học đã triển khai các buổi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh thông qua các hình thức, như: Bài giảng trên lớp, hoạt động ngoại khóa, áp phích, tranh ảnh, video clip...

Các nội dung tuyên truyền được trình bày một cách sinh động, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, chú trọng cung cấp kiến thức, kỹ năng để học sinh nhận biết tác hại của thuốc lá điện tử nói riêng, các chất kích thích, độc hại khác và cách chủ động phòng tránh.

Thầy cô giáo cùng các em học sinh tham dự buổi tuyên truyền. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Mới đây, ngày 9-12, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền ngăn chặn bạo lực và thuốc lá điện tử xâm nhập học đường tại trường tiểu học Nguyễn Du, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang.

Tại điểm trường, các em học sinh được nghe tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử trong trường học; tác hại của thuốc lá điện tử đối với con người và môi trường sống xung quanh.

Cùng với việc tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng chống thuốc lá điện tử, các thầy cô và học sinh cũng được trang bị những kiến thức hữu ích về phòng chống bạo lực học đường. Bạo lực học đường không dừng lại ở bạo lực thân thể mà nó còn tồn tại bằng nhiều dạng khác như: bạo lực lời nói, bạo lực trên không gian mạng, bạo lực xã hội… thông qua những câu chuyện, tình huống xảy ra trong thực tế thời gian qua.

Từ những câu chuyện này đã giúp các em học sinh hứng thú và dễ dàng trong việc tiếp thu và tự trang bị cho mình những kỹ năng phòng, chống và những quy định của pháp luật có liên quan đến các hành vi bạo lực học đường…

Học sinh hào hứng trả lời câu hỏi của báo cáo viên

Buổi tuyên truyền đã mang tới nhiều kiến thức, bài học hữu ích, giúp các em học sinh nâng cao ý thức cảnh giác, phòng tránh, ngăn chặn mối nguy hại từ thuốc lá điện tử và bạo lực học đường. Sự hưởng ứng của học sinh với báo cáo viên cho thấy rằng các em học sinh đã và đang có những nhận thức đúng đắn về thuốc lá điện tử và bạo lực học đường.

Các báo cáo viên cũng cho rằng để ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập trong trường học, thầy cô phải kịp thời hơn nữa trong việc phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, hiệu quả, bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện