Thời sự Chính trị

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải đúng định hướng, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ

Thế Dũng - Văn Duẩn

(NLĐO) - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì hội nghị.

Tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng: Định hướng và sức lan tỏa mạnh mẽ - Ảnh 1.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Đông

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới đang tới gần.

Để góp phần vào công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội, tạo ra bầu không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tin và khát vọng xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền trên báo chí nói riêng cần được triển khai tiến hành với tư duy mới, cách làm mới, phương thức mới, trong đó cần quan tâm phát huy vai trò báo chí đa nền tảng, nhất là nền tảng số.

Tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng: Định hướng và sức lan tỏa mạnh mẽ - Ảnh 2.

Tham dự hội nghị gồm lãnh đạo các cơ quan báo chí và các phóng viên, biên tập viên trực tiếp tham gia tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

"Mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải đảm bảo đúng định hướng sâu sắc, hấp dẫn về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội" - ông Phan Xuân Thủy nói.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng, những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi của dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Đồng thời, trang bị phương pháp, kỹ năng, cách làm trong tuyên truyền Đại hội, đặc biệt là yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền theo hướng đa nền tảng, có chiều sâu, có sức lan tỏa, bảo đảm tính chính xác, tính chiến đấu, tính thuyết phục.

Tăng cường trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh của người làm báo, nhất là trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, thông tin đa chiều, thậm chí nhiễu loạn, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, xuyên tạc công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng.

Tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng: Định hướng và sức lan tỏa mạnh mẽ - Ảnh 3.

GS-TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV, trình bày chuyên đề tại hội nghị

Ông Phan Xuân Thủy nêu thực tế thời gian qua, trên tất cả các nền tảng, đặc biệt là không gian mạng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, bôi nhọ và tập trung rất mạnh vào câu chuyện hướng tới Đại hội XIV. Vì vậy, nhiệm vụ, trách nhiệm của người làm báo trong thời điểm này càng có ý nghĩa sâu sắc và phải thể hiện rõ tinh thần của người làm báo cách mạng Việt Nam. Tinh thần ấy phải được phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tiến tới Đại hội.

"Tôi mong muốn và tin tưởng, sau hội nghị, mỗi cán bộ, phóng viên sẽ nhận thức rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình, làm tốt hơn vai trò người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Phan Xuân Thủy nói.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe GS-TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV, báo cáo chuyên đề: Những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; nghe ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, báo cáo chuyên đề: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

cơ quan báo chí Đại hội XIV của Đảng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng
