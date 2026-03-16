Tuyển U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực

Nguyễn Lê Phát xuất thân từ "lò" đào tạo PVF và giàu thành tích khi thi đấu giải trẻ quốc gia. Năm 2023, Lê Phát được điền tên vào đội hình của PVF tham dự Giải hạng Nhì Quốc gia và "cập bến" Ninh Bình FC từ mùa giải V-League 2025-2026.

Lê Phát (số 7) trong màu áo U23 VIệt Nam

Ở tuổi 19, Lê Phát chững chạc hơn các đồng nghiệp đồng trang lứa, tự tin trình diễn kỹ năng tại V-League nên được HLV Kim Sang-sik gọi lên U22/U23 Việt Nam. Cầu thủ gốc Đắk Nông là một trong những trụ cột của tuyển U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 tại Thái Lan và HCĐ Giải U23 châu Á 2026 ở Ả Rập Saudi.

Tại V-League mùa này, Lê Phát chưa thể ghi bàn trong 6 lần được ra sân nhưng tiền đạo này đã có 2 pha lập công sau 10 trận khoác áo U23 Việt Nam. Di chuyển linh hoạt, tự tin cầm bóng, biết tận dụng kỹ thuật cá nhân để qua người và dứt điểm, Lê Phát có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, hoạt động như một tiền đạo cánh, tiền đạo cắm lẫn tiền vệ tấn công.



Lê Phát (số 2) tại Giải U23 châu Á 2026

Được đánh giá là nhân tố chủ chốt của U23 Việt Nam thi đấu quốc tế kể từ năm 2026 song vận may chưa kịp "mỉm cười" với Lê Phát. Tiền đạo này dính chấn thương trong buổi tập chiều 15-3 cùng CLB Ninh Bình và có thể nghỉ thi đấu dài hạn.

Đau đớn vật vã sau tình huống va chạm trên sân, Lê Phát được đưa đến bệnh viện cấp cứu và kết quả thăm khám thể hiện anh bị trật khớp vai. Chân sút sinh năm 2007 cần vài tuần nghỉ ngơi hồi phục, đồng nghĩa sẽ không thể góp mặt trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3-2026 của tuyển U23 Việt Nam.

Lê Phát tập luyện cùng các đồng đội Ninh Bình FC

Trước đó, Nguyễn Lê Phát nằm trong danh sách 30 tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 17-3 tại Hà Nội và tham dự Giải giao hữu quốc tế CFA Team China vào cuối tháng 3-2026.