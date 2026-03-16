HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực

Tường Phước

(NLĐO) - Dính chấn thương lúc tập luyện, tiền đạo Nguyễn Lê Phát không thể cùng U23 Việt Nam hội quân, thi đấu Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026.

Nguyễn Lê Phát xuất thân từ "lò" đào tạo PVF và giàu thành tích khi thi đấu giải trẻ quốc gia. Năm 2023, Lê Phát được điền tên vào đội hình của PVF tham dự Giải hạng Nhì Quốc gia và "cập bến" Ninh Bình FC từ mùa giải V-League 2025-2026.

U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực - Ảnh 1.

Lê Phát (số 7) trong màu áo U23 VIệt Nam

Ở tuổi 19, Lê Phát chững chạc hơn các đồng nghiệp đồng trang lứa, tự tin trình diễn kỹ năng tại V-League nên được HLV Kim Sang-sik gọi lên U22/U23 Việt Nam. Cầu thủ gốc Đắk Nông là một trong những trụ cột của tuyển U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 tại Thái Lan và HCĐ Giải U23 châu Á 2026 ở Ả Rập Saudi.

TIN LIÊN QUAN

Tại V-League mùa này, Lê Phát chưa thể ghi bàn trong 6 lần được ra sân nhưng tiền đạo này đã có 2 pha lập công sau 10 trận khoác áo U23 Việt Nam. Di chuyển linh hoạt, tự tin cầm bóng, biết tận dụng kỹ thuật cá nhân để qua người và dứt điểm, Lê Phát có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công, hoạt động như một tiền đạo cánh, tiền đạo cắm lẫn tiền vệ tấn công.

U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực - Ảnh 2.

Lê Phát (số 2) tại Giải U23 châu Á 2026

Được đánh giá là nhân tố chủ chốt của U23 Việt Nam thi đấu quốc tế kể từ năm 2026 song vận may chưa kịp "mỉm cười" với Lê Phát. Tiền đạo này dính chấn thương trong buổi tập chiều 15-3 cùng CLB Ninh Bình và có thể nghỉ thi đấu dài hạn.

Đau đớn vật vã sau tình huống va chạm trên sân, Lê Phát được đưa đến bệnh viện cấp cứu và kết quả thăm khám thể hiện anh bị trật khớp vai. Chân sút sinh năm 2007 cần vài tuần nghỉ ngơi hồi phục, đồng nghĩa sẽ không thể góp mặt trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3-2026 của tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực - Ảnh 3.

U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực - Ảnh 4.

U23 Việt Nam mất tiền đạo chủ lực - Ảnh 5.

Lê Phát tập luyện cùng các đồng đội Ninh Bình FC

Trước đó, Nguyễn Lê Phát nằm trong danh sách 30 tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 17-3 tại Hà Nội và tham dự Giải giao hữu quốc tế CFA Team China vào cuối tháng 3-2026.

Tin liên quan

U23 Việt Nam hội quân: 30 cầu thủ sẵn sàng thử lửa tại CFA Team China 2026

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 17-3 tại Hà Nội với 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị tham dự CFA Team China 2026.

Thay thế Iran, tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải Tứ hùng Trung Quốc

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thay thế U23 Iran dự giải Tứ hùng CFA Team China U23 tại Tây An (Trung Quốc) từ ngày 25 đến 31-3.

Tài năng "dị biệt" ở tuyển U23 Việt Nam

(NLĐO) - "Chất samba" trong Lê Văn Thuận đã được nâng cấp trong năm 2025 và có thể bùng nổ trên sân chơi lớn nhất của bóng đá nước nhà vào tháng 3-2026.

tuyển U23 Việt Nam U23 Việt Nam Nguyễn Lê Phát Dính chấn thương nặng CFA Team China 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo