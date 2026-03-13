HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U23 Việt Nam hội quân: 30 cầu thủ sẵn sàng thử lửa tại CFA Team China 2026

Tường Phước

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 17-3 tại Hà Nội với 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị tham dự CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam hội quân: 30 cầu thủ sẵn sàng thử lửa tại CFA Team China 2026 - Ảnh 1.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng của U23 Việt Nam trong quá trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt U23 Việt Nam

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đợt tập trung lần này của U23 Việt Nam diễn ra cùng thời điểm với đội tuyển Việt Nam dự FIFA Days tháng 3-2026. Vì vậy, HLV trưởng Kim Sang-sik tiếp tục giao quyền dẫn dắt đội U23 quốc gia cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Trong thời gian qua, HLV Đinh Hồng Vinh là gương mặt quen thuộc của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Ông đã đồng hành cùng các lứa U22 và U23 trong nhiều chuyến tập huấn, thi đấu quốc tế, góp phần giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành nhanh chóng.

U23 Việt Nam hội quân: 30 cầu thủ sẵn sàng thử lửa tại CFA Team China 2026 - Ảnh 2.

Đợt tập trung lần này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Nhiều trụ cột của lứa U23 trước đây đã quá tuổi hoặc được đôn lên đội tuyển quốc gia. Vì vậy, ban huấn luyện tập trung xây dựng lực lượng mới với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến 2007.

Danh sách 30 cầu thủ cho thấy sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc và nhiều nhân tố mới. Các cầu thủ từng trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận hay tiền đạo Nguyễn Lê Phát tiếp tục được trao cơ hội thể hiện.

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt mới cũng lần đầu được triệu tập như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình) và Vũ Quốc Anh (Hải Phòng). Sự xuất hiện của các nhân tố này hứa hẹn tạo ra bầu không khí cạnh tranh tích cực trong đội hình U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam "thử lửa" tại CFA Team China 2026

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17-3. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, ban huấn luyện dự kiến sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ.

Đội sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An từ ngày 25 đến 31-3. Đây là giải đấu giao hữu chất lượng cao với sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên.

U23 Việt Nam hội quân: 30 cầu thủ sẵn sàng thử lửa tại CFA Team China 2026 - Ảnh 3.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên vào ngày 25-3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28-3 và chạm trán chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31-3.

Giải đấu tại Tây An được xem là cơ hội giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hoàn thiện bản lĩnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá lực lượng và thử nghiệm chiến thuật trước khi hướng tới mục tiêu lớn hơn là môn bóng đá nam tại Asian Games 2026.

Với lực lượng trẻ trung và khát vọng thể hiện, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt giải đấu tại Trung Quốc để trưởng thành, qua đó tạo nền tảng cho thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

U23 Việt Nam hội quân U23 Việt Nam U23 Việt Nam CFA Team China 2026 danh sách U23 Việt Nam 2026 U23 Việt Nam chuẩn bị Asian Games 2026 HLV Đinh Hồng Vinh U23 Việt Nam
