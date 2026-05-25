Vùng miền Hà Nội

Tuyến vỉa hè lát đá gần như còn nguyên vẹn ở Hà Nội "bị đục phá"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mặc dù phần lớn còn nguyên vẹn, vỉa hè lát đá trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) kéo dài vẫn bị công nhân đục phá thi công.

Những ngày gần đây, vỉa hè lát đá trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, cạnh Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị máy móc và công nhân đục phá để thi công. Đáng chú ý, nhiều tấm đá bị vỡ dù phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, khiến không ít người dân tiếc nuối trước cách tháo dỡ bị cho là quá lãng phí.

Vỉa hè Hà Nội trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu bị đục phá gây lãng phí tài nguyên - Ảnh 1.

Nhiều ngày nay, vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (phía bên Công viên Thống Nhất) được máy móc đục phá để thi công

Phần vỉa hè được cải tạo nằm ở phía mặt đường Nguyễn Đình Chiểu, rộng khoảng 1 m. Sau khi bóc lớp đá lát trên mặt, lực lượng công nhân dùng những khối đá tự nhiên để làm tường bao tạo khuôn viên trồng cây xanh.

Đại diện phường Hai Bà Trưng cho biết việc trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trên vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu là rất cần thiết nhằm tăng khả năng thoát nước tự nhiên và ngăn các phương tiện đi lên vỉa hè.

Trước sự việc trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy phường Hai Bà Trưng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo.

Vỉa hè Hà Nội trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu bị đục phá gây lãng phí tài nguyên - Ảnh 2.

Đại diện phường Hai Bà Trưng cho biết, việc trồng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ

Đường Nguyễn Đình Chiểu dài khoảng 600 m, có điểm đầu nối với đường Đại Cổ Việt và điểm cuối nối với đường Trần Nhân Tông. Đầu năm 2018, đoạn đường này được thông xe sau nhiều năm thi công. Vỉa hè mỗi bên đường rộng 5 m, được lát đá và có lối đi riêng dành cho người khuyết tật.

Thời điểm mới hoàn thành, đường Nguyễn Đình Chiểu là một trong số ít tuyến phố ở Hà Nội có hàng rào là cột sắt và dây xích chắn trên vỉa hè. Do được bảo vệ khá chặt bằng rào sắt nên không có ô tô đỗ hoặc đi lên vỉa hè này. Vào giờ cao điểm chỉ có một vài người đi xe máy lên vỉa hè.

Vỉa hè Hà Nội trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu bị đục phá gây lãng phí tài nguyên - Ảnh 3.

Phần lớn vỉa hè vẫn còn tình trạng rất tốt

Vỉa hè Hà Nội trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu bị đục phá gây lãng phí tài nguyên - Ảnh 4.

Việc đục phá khiến nhiều người cho là lãng phí

 

Cận cảnh nhiều trụ sở công xuống cấp ở Đà Nẵng chờ cho thuê

Cận cảnh nhiều trụ sở công xuống cấp ở Đà Nẵng chờ cho thuê

(NLĐO) - Loạt trụ sở nhà, đất công bị bỏ hoang nhiều năm tại khu vực trung tâm Đà Nẵng đang được rà soát, xây dựng phương án đấu giá hoặc niêm yết giá cho thuê.

Nhiều đường băng xuống cấp, sửa chữa tạm thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay

(NLĐO)- Hàng loạt đường băng tại nhiều sân bay trên cả nước xuống cấp, chỉ được sửa chữa tạm thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay, đặc biệt mùa mưa bão.

Bên trong khu tập thể xuống cấp sau gần 50 năm sử dụng

(NLĐO)- Khu tập thể Nghĩa Đô quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) sau gần 50 năm sử dụng đến nay đã xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường nứt toác, bong tróc, thấm dột...

Hà Nội vỉa hè vỉa hè Hà Nội đục phá vỉa hè
