Cận cảnh nhiều trụ sở công xuống cấp ở Đà Nẵng chờ cho thuê

(NLĐO) - Loạt trụ sở nhà, đất công bị bỏ hoang nhiều năm tại khu vực trung tâm Đà Nẵng đang được rà soát, xây dựng phương án đấu giá hoặc niêm yết giá cho thuê.
UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở gồm 119 cơ sở nhà, đất.
Trong số này, nhiều cơ sở nằm tại khu vực trung tâm thành phố, trên các tuyến đường như Hùng Vương, Trần Phú, Phan Châu Trinh, Lê Hồng Phong, Thái Phiên...
Nhiều trụ sở công xuống cấp ở trung tâm Đà Nẵng chờ cho thuê
Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được giao chủ trì triển khai việc quản lý các cơ sở nhà, đất này. Trong số 119 trụ sở có 59 trụ sở dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
Các trụ sở này phần lớn nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng cũ (39 trụ sở), còn lại là của tỉnh Quảng Nam cũ.
Việc cho thuê trụ sở theo yêu cầu của thành phố thực hiện qua hình thức đấu giá hoặc niêm yết giá.
Các cơ sở nhà, đất này được định hướng sử dụng đa mục đích như làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, kinh doanh thương mại – dịch vụ, kho bãi, đồng thời phục vụ các lĩnh vực an sinh xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
Số còn lại gồm 60 trụ sở, chủ yếu là nơi làm việc của các cơ quan thuế, thi hành án, viện kiểm sát, kho bạc... được đưa vào nhóm tạm quản lý, chờ phương án xử lý tiếp theo.
Danh sách 119 cơ sở này là kế hoạch đầu tiên của thành phố Đà Nẵng trong phương án quản lý trụ sở công không sử dụng, dôi dư.
Theo thống kê, toàn thành phố có 828 cơ sở nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng. Trong số này, 247 cơ sở dự kiến được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.
Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố dự kiến giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, quản lý và xử lý theo quy định.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)