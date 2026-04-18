Cận cảnh nhiều trụ sở công xuống cấp ở Đà Nẵng chờ cho thuê

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất thuộc tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở gồm 119 cơ sở nhà, đất.

Trong số này, nhiều cơ sở nằm tại khu vực trung tâm thành phố, trên các tuyến đường như Hùng Vương, Trần Phú, Phan Châu Trinh, Lê Hồng Phong, Thái Phiên...

Trụ sở số 103 Hùng Vương, phường Hải Châu là khối nhà 2 tầng, trước đây là nơi làm việc của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng. Năm 2022, trung tâm này dời về làm việc tại địa điểm mới trên đường Lê Đình Lý. Từ đó đến nay, trụ sở này đóng cửa bỏ hoang

Nhiều trụ sở công xuống cấp ở trung tâm Đà Nẵng chờ cho thuê

Trụ sở này hiện đã xuống cấp sau nhiều năm không sử dụng. Bên ngoài vỉa hè, một số hộ kinh doanh tận dụng buôn bán

Cũng nằm trên đường Hùng Vương, tại số 321 (đoạn cuối tuyến), một trụ sở khác thuộc diện được rà soát trong đợt này. Đây là Trạm Y tế phường Thạc Gián (cũ). Công trình là ngôi nhà 2 tầng, hiện đã xuống cấp và cũ kỹ.

Nhà số 59 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh Khê - là trụ sở Hội chữ thập đỏ phường Tân Chính cũ. Trụ sở này hiện vẫn mở cửa, có bàn ghế làm việc bên trong và một số vật dụng

Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Thanh Bình cũ, nằm ở số 29 đường Ông Ích Khiêm (phường Hải Châu) có diện tích đất 60 m2. Ngôi nhà 4 tầng này đóng cửa đã lâu

Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được giao chủ trì triển khai việc quản lý các cơ sở nhà, đất này. Trong số 119 trụ sở có 59 trụ sở dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

Các trụ sở này phần lớn nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng cũ (39 trụ sở), còn lại là của tỉnh Quảng Nam cũ.

Việc cho thuê trụ sở theo yêu cầu của thành phố thực hiện qua hình thức đấu giá hoặc niêm yết giá.



Khối nhà 3 tầng ở số 88 Đống Đa, phường Hải Châu hiện tại là trụ sở làm việc của UBND phường Thuận Phước cũ. Sau sáp nhập, trụ sở này đóng cửa bỏ hoang. Bên trong toà nhà đã có dấu hiệu xuống cấp

Lá rụng đầy khoảng sân trước trụ sở UBND phường Thuận Phước cũ

Khối nhà 3 tầng nằm ở số 25 Lê Hồng Phong, là trụ sở làm việc của Công ty quản lý nhà Đà Nẵng trước đây cũng nằm trong diện rà soát lần này để cho thuê hoặc bố trí sử dụng tạm thời

Toà nhà 7 tầng trước đây là trụ sở làm việc của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng trên đường Thái Phiên, phường Hải Châu hiện bỏ hoang. Nhiều năm nay, cơ quan này chuyển trụ sở làm việc về tại Nhà làm việc các Ban quản lý và các đơn vị trực thuộc tại phường Hoà Xuân

Sau thời gian dài không sử dụng, trụ sở này xuống cấp. Bậc tam cấp phía trước bị vỡ vụn

Hai ngôi nhà liền kề số 143-145 Trần Phú cũng nằm trong danh sách này, đã bỏ hoang nhiều năm và cũ kỹ. Phần vỉa hè phía trước đang được một hộ dân tận dụng để bán cà phê

Các cơ sở nhà, đất này được định hướng sử dụng đa mục đích như làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, kinh doanh thương mại – dịch vụ, kho bãi, đồng thời phục vụ các lĩnh vực an sinh xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Số còn lại gồm 60 trụ sở, chủ yếu là nơi làm việc của các cơ quan thuế, thi hành án, viện kiểm sát, kho bạc... được đưa vào nhóm tạm quản lý, chờ phương án xử lý tiếp theo.

Danh sách 119 cơ sở này là kế hoạch đầu tiên của thành phố Đà Nẵng trong phương án quản lý trụ sở công không sử dụng, dôi dư.

Theo thống kê, toàn thành phố có 828 cơ sở nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng. Trong số này, 247 cơ sở dự kiến được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố dự kiến giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, quản lý và xử lý theo quy định.