Thể thao

Tuyển Việt Nam thắng trận thứ ba liên tiếp Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới

Đào Tùng - Ảnh: WorldVolleyball

(NLĐO) – Giành hai chiến thắng mở màn trong mơ, tuyển U21 Việt Nam tiếp tục đánh bại U21 Canada, tiến sát suất vé tứ kết Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Không đặt bất cứ chỉ tiêu thành tích gì trước ngày lên đường sang Indonesia tham dự Giải vô địch nữ U21 thế giới lần đầu tiên, tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam đã và đang đưa người hâm mộ nước nhà trải qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau theo từng lượt đấu.

Bóng chuyền nữ trẻ bùng nổ ở Surabaya

Sau khi vượt qua chủ nhà Indonesia trong ngày ra quân, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh bất ngờ quật ngã á quân thế giới năm 2021 Serbia bằng màn trình diễn thuyết phục cả về chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu.

Tuyển Việt Nam thắng trận thứ ba liên tiếp Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới - Ảnh 1.

Tuyển U21 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Không dừng ở đó, ở trận đấu thứ ba chiều 9-8 với U21 Canada, các tuyển thủ trẻ Việt Nam tiếp tục nối dài mạch trận toàn thắng khi quật ngã đối thủ đến từ Bắc Mỹ sau bốn ván. U21 Canada không quá mạnh khi đã thua cả hai trận đấu mở màn nhưng tinh thần thi đấu của đội bóng dưới quyền HLV Olivier Faucher hết sức kiên cường.

Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam toàn thắng 3 trận

Ở ván đầu tiên, hai đội nhập cuộc cực kỳ thận trọng, giằng co từng điểm số đầy hấp dẫn. Tuy vậy, kể từ điểm số 13-13, tuyển U21 Việt Nam tăng tốc, tạo cách biệt 4 điểm để rồi duy trì được cách biệt an toàn này cho đến khi kết thúc ván đấu ở điểm số 25-19.

Tuyển Việt Nam thắng trận thứ ba liên tiếp Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới - Ảnh 2.

U21 Canada kiên cường gỡ hòa sau hai ván

Tuyển U21 Việt Nam chơi tốt ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, nhất là khả năng chắn bóng đội rất ấn tượng. Chỉ tiếc là thế trận ván hai lại nghiêng về Canada ở những phút cuối. Thua với điểm số 24-26 có phần rất đáng tiếc đối với U21 Việt Nam.

Đứng dậy từ đúng nơi vấp ngã, tuyển U21 Việt Nam "ăn miếng trả miếng" hấp dẫn với U21 Canada ở ván thứ ba. Đội trưởng Đặng Hồng khẳng định vai trò quan trọng với khả năng cắt điểm tuyệt vời trong khi những vị trí khác như Bích Huệ, Quỳnh Hương cũng rất xuất sắc ở cả khâu tấn công lẫn chắn bóng. U21 Canada gặp khó và thua ở điểm số 19-25.

Tuyển Việt Nam thắng trận thứ ba liên tiếp Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới - Ảnh 3.

U21 Việt Nam thắng cách biệt 25-5 ván thứ tư

Bước vào ván thứ tư, U21 Việt Nam liên tục ghi điểm từ các pha phát bóng và bám chắn tốt để dẫn trước đối thủ 13-0. Khoảng cách được duy trì 16-1, 18-3 rồi kết thúc bằng điểm số 25-5 dành cho tuyển U21 Việt Nam, mang về chiến thắng thứ ba liên tiếp tại giải đấu thế giới đang diễn ra tại Surabaya, Indonesia.

Tuyển Việt Nam thắng trận thứ ba liên tiếp Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới - Ảnh 4.

Tuyển U21 Việt Nam mơ tranh tấm vé tứ kết Giải vô địch thế giới

Đánh bại U21 Canada với tỉ số 3-1 (25-19; 24-26; 25-19; 25-5), tuyển U21 Việt Nam tiến bước mạnh mẽ ở đấu trường thế giới. Đội sẽ được nghỉ một ngày (10-8) và sẽ gặp U21 Argentina vào ngày 11-8 để tranh ngôi đầu bảng cùng suất vé chính thức đầu tiên của bảng A vào vòng tứ kết của giải.

