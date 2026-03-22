Thể thao

Quang Hải nói gì trước ngày hội quân tuyển Việt Nam?

Tường Phước

(NLĐO) - Quang Hải góp công giúp CLB Công an Hà Nội vượt qua chủ nhà Đà Nẵng với tỉ số 1-0 ở trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026 trên sân Chi Lăng tối 22-3

SHB Đà Nẵng (0-1) Công An Hà Nội

Nguyễn Quang Hải cùng dàn tuyển thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội được hội quân muộn lên tuyển Việt Nam vì phải đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026. Chuyến hành quân đến sân Chi Lăng của "nhạc trưởng" sinh năm 1997 không dễ dàng bởi đội chủ nhà quyết tâm thắng trận để thoát nhóm cuối bảng xếp hạng.

Quang Hải nói gì trước ngày hội quân tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Hải

Trước áp lực của hàng ngàn khán giả trên sân Chi Lăng, đoàn quân HLV Polking vất vả chống đỡ các đợt phản công hóc hiểm của CLB Đà Nẵng. Hai đội giằng co kịch tính khiến người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhưng bước ngoặt diễn ra ở phút 65.

Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, tiền đạo ngoại binh Alves Rogerio bức tốc vượt trung vệ Quế Ngọc Hải để xâm nhập vòng cấm SHB Đà Nẵng. Trước tình huống khó, thủ thành Văn Biểu buộc phải "xuất tướng" cản phá và phạm lỗi với đối phương.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Viết Duẩn cho đội khách hưởng phạt đền 11m và chân sút Leo Artur không bỏ lỡ thời cơ để ghi bàn giúp đội bóng ngành Công an ấn định chiến thắng 1-0.

Quang Hải nói gì trước ngày hội quân tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Leo Artur tiếp tục lập công cho Công an Hà Nội

Kết quả này giúp Công an Hà Nội vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League với khoảng cách lên đến 7 điểm so với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, đội bóng sông Hàn vẫn giậm chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng với 12 điểm, hơn PVF-CAND vỏn vẹn 1 điểm sau 16 vòng đấu.

Sau trận, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ: "Chúng tôi đã lường trước khó khăn khi thi đấu trên sân Chi Lăng, trước chủ nhà Đà Nẵng, đội bóng sừng sỏ ở V-League. Công an Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu giành được 3 điểm nhưng hành trình giải đấu còn dài và toàn đội cần luôn tập trung, nỗ lực để về đích an toàn".

Quang Hải nói gì trước ngày hội quân tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

Quang Hải sẽ hội quân cùng tuyển VIệt Nam vào ngày 23-3

Với Nguyễn Quang Hải, chạm trán CLB Đà Nẵng hôm 22-3 cũng là trận đấu thứ 100 khoác áo CLB Công an Hà Nội FC. Không chỉ là con số thống kê, đây còn là hành trình định nghĩa tư chất thủ lĩnh thực thụ "Hải con".

Quang Hải cũng bày tỏ quyết tâm thể hiện hết năng lực trong lần hội quân tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026 và nỗ lực thi đấu cống hiến để giúp đội nhà giành chiến thắng ở hai trận đấu quốc tế diễn ra tại sân nhà kỳ này.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tối 27-12, những ứng viên cho các hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam 2025 lần lượt xuất hiện tại thảm đỏ của nhà hát Bến Thành (TP HCM).

Nguyễn Quang Hải "out trình" khi đội Công an Hà Nội thắng đậm Hà Tĩnh

Ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB Công an Hà Nội trong trận tiếp đón CLB Hà Tĩnh tối 10-11, tiền vệ Nguyễn Quang Hải thể hiện đẳng cấp vượt trội

Xuân Son trở lại tập luyện, Việt Cường sẵn sàng cạnh tranh với đàn anh nhập tịch

Tuyển Việt Nam hội quân dịp FIFA Days tháng 3-2026 có nhiều chân sút đang ở điểm rơi phong độ như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Trần Việt Cường, Đỗ Hoàng Hên

