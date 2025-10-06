HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển Việt Nam vắng 2 gương mặt ở buổi tập thứ hai

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Trong chiều 6-10, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 với sự vắng mặt của Bùi Tiến Dũng và Đức Chiến.

Tuyển Việt Nam vắng 2 gương mặt ở buổi tập thứ 2 - Ảnh 1.

Chiều 6-10, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 tại sân Gò Đậu (TP HCM). Buổi tập này của đội chỉ xuất hiện 21/23 cầu thủ

Tuyển Việt Nam vắng 2 gương mặt ở buổi tập thứ 2 - Ảnh 2.

Theo đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng tiếp tục vắng mặt vì đau nhẹ, Đức Chiến cũng bất ngờ vắng mặt sau buổi tập đầu tiên. Được biết, Đức Chiến bị quá tải và được tập gym tại khách sạn

Tuyển Việt Nam vắng 2 gương mặt ở buổi tập thứ 2 - Ảnh 3.

Ba cầu thủ của PVF-CAND cũng trở lại tập luyện sau buổi tập riêng hôm qua

Tuyển Việt Nam vắng 2 gương mặt ở buổi tập thứ 2 - Ảnh 4.

Trong ngày mai, toàn đội sẽ có buổi tập kín, đây sẽ dịp quan trọng để HLV Kim Sang-sim lên bộ khung chiến thuật cho hai trận đấu tới

Tuyển Việt Nam vắng 2 gương mặt ở buổi tập thứ 2 - Ảnh 5.

Tuy nhiên, việc vắng mặt đến 2 cầu thủ nhiều khả năng HLV Kim sẽ có sự bổ sung nhân sự. Bởi ngay ngày hội quân, Quang Hải không kịp hồi phục và vắng mặt ở đợt này

Tuyển Việt Nam vắng 2 gương mặt ở buổi tập thứ 2 - Ảnh 6.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Phường Thủ Dầu Một đến ngày 8-10 trước khi bước vào hai trận đấu với Nepal ngày 9-10 trên sân Gò Đậu và lượt về ngày 14-10 trên sân Thống Nhất (TP HCM)

Tuyển Việt Nam vắng 2 gương mặt ở buổi tập thứ 2 - Ảnh 7.

Trong ngày mai, vé xem tuyển Việt Nam với Nepal tại sân Gò Đậu cũng sẽ được mở bán trực tiếp tại quầy cho người hâm mộ

Tuyển Việt Nam vắng 2 gương mặt ở buổi tập thứ 2 - Ảnh 8.

tuyển Việt Nam vòng loại asian cup Bùi Tiến Dũng Đức Chiến
