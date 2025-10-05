Ba cầu thủ tập riêng, Bùi Tiến Dũng vắng mặt trong buổi tập tuyển Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ba cầu thủ tập riêng, Bùi Tiến Dũng vắng mặt trong buổi tập tuyển Việt Nam

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Trong chiều 5-10, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên nhưng vắng mặt trung vệ Bùi Tiến Dũng, nhóm 3 cầu thủ PVF-CAND tập riêng.

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Chiều 5-10, tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong dịp hội quân FIFA Days tháng 10-2025, và hai trận đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Ở buổi tập này, đoàn quân của HLV KiM Sang-sik chỉ góp mặt có 22 cầu thủ. Trong đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì lý do cá nhân. Nhóm 3 cầu thủ trẻ của PVF-CAND thì tập riêng trên sân Gò Đậu (TP HCM)

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Lần lượt là từ trái qua là Hiểu Minh, Thanh Nhàn và Xuân Bắc khi tập cùng bác sĩ của đội tuyển

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Cả 3 cầu thủ này nhiều khả năng được tập nhẹ khi trận vừa ra sân cùng PVF-CAND vào ngày 3-10, và hội quân một ngày sau đó

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Buổi tập này cũng đánh dấu màn trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm kể từ cuối năm 2024

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 6.

Văn Lâm trở lại và vị trí thủ môn sẽ là màn cạnh tranh giữa anh với đàn em Trung Kiên

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 7.

Buổi tập này diễn ra với không khí khá vui vẻ khi toàn đội mới chỉ bước vào ngày tập đầu tiên

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 8.

Toàn đội sẽ có thêm 3 buổi tập trước khi tiếp đón Nepal vào ngày 9-10. Ngược lại, đối thủ Nepal đến hiện tại chỉ có lịch tập duy nhất vào ngày 8-10

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 9.

Vào chiều mai, tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập thứ 2. Trước trận đấu với Nepal, tuyển Việt Nam sẽ có buổi họp báo diễn ra vào ngày 8-10

3 cầu thủ tập riêng trong buổi đầu của tuyển Việt Nam - Ảnh 10.

Lịch bán vé trực tiếp tại sân vận động cho hai trận đấu của tuyển Việt Nam với Nepal

Tin liên quan

Đặng Văn Lâm và những chia sẻ đầu tiên ngày trở lại tuyển Việt Nam

Đặng Văn Lâm và những chia sẻ đầu tiên ngày trở lại tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Chiều 5-10, tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Gò Đậu (TP HCM) chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nepal ở thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm cầu thủ Việt kiều

(NLĐO) - Trong dịp FIFA tháng 10-2025, cầu thủ Việt kiều 20 tuổi Nguyễn Vadim lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đón sự trở lại của thủ thành Đặng Văn Lâm

(NLĐO) - Hôm 30-9, HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho hai lượt trận tiếp đón tuyển Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

PVF-CAND Bùi Tiến Dũng Văn Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo