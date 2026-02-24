HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tuyến xe buýt nối Bến xe Miền Tây - Ngã tư Ga chuẩn bị chạy điện

Ngọc Quý

(NLĐO) - Từ 1-3-2026, tuyến buýt 32 chính thức do Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus vận hành bằng xe buýt điện, chạy 226 chuyến/ngày.

Từ ngày 1-3-2026, tuyến xe buýt số 32 (Bến xe Miền Tây – Bến xe Ngã tư Ga) chính thức được bàn giao cho Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus vận hành, thay thế đơn vị khai thác trước đó. Thông tin do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM công bố, nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy phát triển giao thông xanh trên địa bàn thành phố.

Tuyến xe buýt 32 chạy điện từ 1-3-2026, nối Bến xe Miền Tây - Ngã tư Ga - Ảnh 1.

Từ ngày 1-3-2026, tuyến xe buýt số 32 (Bến xe Miền Tây – Bến xe Ngã tư Ga) chính thức được bàn giao cho Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus vận hành

Theo đó, tuyến 32 sẽ được khai thác bằng xe buýt điện VinFast EB8, trang bị máy lạnh, sức chứa 60 chỗ (cả ngồi và đứng), nhận diện với màu sơn xanh đặc trưng. Việc đưa phương tiện chạy điện vào hoạt động được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, tiếng ồn và cải thiện trải nghiệm hành khách.

Tuyến có cự ly 24,8 km, thời gian hành trình khoảng 80 phút/chuyến. Mỗi ngày có 226 chuyến hoạt động với 22 xe theo biểu đồ chạy xe. Chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4 giờ và chuyến cuối cùng lúc 21 giờ.

Giá vé lượt dành cho hành khách thường là 6.000 đồng/lượt; học sinh – sinh viên 3.000 đồng/lượt. Vé bán trước (tập 30 vé) có giá 135.000 đồng.

Về lộ trình, lượt đi xuất phát từ Bến xe Miền Tây, di chuyển qua các trục Kinh Dương Vương, Đặng Nguyên Cẩn, Tân Hóa, Lũy Bán Bích, Hòa Bình, Tô Hiệu, Nguyễn Lý, Lê Khôi, Nguyễn Sơn, Văn Cao, Tân Hương, Tân Quý, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Dương Đức Hiền, Chế Lan Viên, D9, Tây Thạnh, Trường Chinh, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Thống Nhất, Lê Đức Thọ, Nguyễn Oanh, Hà Huy Giáp, qua cầu vượt Ngã tư Ga, sau đó theo đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1) để vào Bến xe Ngã tư Ga.

Chiều ngược lại, xe xuất phát từ Bến xe Ngã tư Ga, theo đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1), qua khu dân cư Nam Long, Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ, Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích, Trường Chinh, Tây Thạnh và tiếp tục theo các tuyến đường nội đô để trở về Bến xe Miền Tây. Tuyến sử dụng toàn bộ các điểm dừng, nhà chờ hiện hữu trên hành trình để đón, trả khách.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM khuyến nghị người dân cập nhật thông tin lộ trình, giờ chạy thông qua website buyttphcm.com.vn, ứng dụng MultiGo hoặc tổng đài 1022 (nhánh 9) để chủ động kế hoạch đi lại.

giao thông công cộng Quốc lộ 1 tuyến xe buýt xe buýt điện TPHCM
