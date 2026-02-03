Người dân cung cấp hình ảnh 2 tài xế xe buýt vừa lái xe vừa nghe điện thoại, CSGT lập tức xử lý

Ngày 3-2, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin sau khi tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp, phản ánh hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh.

Qua xác minh, Trạm Cảnh sát thông Ninh Hoà đã mời chủ phương tiện và tài xế vi phạm đến cơ quan để làm việc. Tại đây, 2 tài xế vi phạm là ông L H N, sinh năm 1988, là tài xế trực tiếp điều khiến ô tô 79B-024.xx và Ông N T A, sinh năm 1996, là tài xế trực tiếp điều khiển ô tô 79B-025.xx đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hai tài xế xe buýt vừa lái xe vừa nghe điện thoại

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý vi phạm với hành vi "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiến phương tiện tham gia giao thông" với mức phạt 4 -6 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu tài xế nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không tái phạm hành vi tương tự.

Thông qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các hành vi vi phạm giao thông. Đây là kênh thông tin quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.