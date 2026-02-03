HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
Thời sự

Người dân cung cấp hình ảnh 2 tài xế xe buýt vừa lái xe vừa nghe điện thoại, CSGT lập tức xử lý

K. Nam

(NLĐO)- Dựa vào hình ảnh người dân cung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác minh, xử phạt 2 tài xế xe buýt

Ngày 3-2, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin sau khi tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp, phản ánh hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh. 

Qua xác minh, Trạm Cảnh sát thông Ninh Hoà đã mời chủ phương tiện và tài xế vi phạm đến cơ quan để làm việc. Tại đây, 2 tài xế vi phạm là ông L H N, sinh năm 1988, là tài xế trực tiếp điều khiến ô tô 79B-024.xx và Ông N T A, sinh năm 1996, là tài xế trực tiếp điều khiển ô tô 79B-025.xx đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Khánh Hòa: Xử phạt 2 tài xế xe buýt vừa lái xe vừa nghe điện thoại - Ảnh 1.

Khánh Hòa: Xử phạt 2 tài xế xe buýt vừa lái xe vừa nghe điện thoại - Ảnh 2.

Hai tài xế xe buýt vừa lái xe vừa nghe điện thoại

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý vi phạm với hành vi "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiến phương tiện tham gia giao thông" với mức phạt 4 -6 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu tài xế nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, không tái phạm hành vi tương tự.

Thông qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh các hành vi vi phạm giao thông. Đây là kênh thông tin quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Tin liên quan

Tài xế xe tải chặn đầu, dùng thanh sắt đe dọa tài xế xe buýt Phương Trang

Tài xế xe tải chặn đầu, dùng thanh sắt đe dọa tài xế xe buýt Phương Trang

(NLĐO) - Công an Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ xử lý tài xế xe tải có hành vi dùng hung khí đe dọa người khác sau mâu thuẫn giao thông vào trưa 3-1.

Tạm giữ hình sự tài xế xe buýt tông tử vong vợ chồng đi xe máy

(NLĐO)- Điều khiển xe đi không đúng phần đường, tài xế xe buýt ở Thanh Hóa đã tông thẳng vào xe máy khiến cặp vợ chồng tử vong tại chỗ.

TP HCM: Xử phạt tài xế xe buýt gây bức xúc cộng đồng mạng

(NLĐO) - CSGT TP HCM đã lập biên bản xử lý tài xế xe buýt sau khi dừng đón khách giữa đường.

    Thông báo