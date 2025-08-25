Tuyệt đối không được chủ quan với bão số 5

Chiều tối 24-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó bão số 5 (Kajiki).

Bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá bão số 5 liên tiếp tăng cấp độ sau khi vào biển Đông, di chuyển nhanh với tốc độ 20 km/giờ. Vùng hoàn lưu bão ảnh hưởng lớn, khi vào gần bờ dự báo rất mạnh, gây nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất.

Vì vậy, Thủ tướng lưu ý tuyệt đối không được chủ quan. Công tác chỉ đạo phải sát sao, quyết liệt, dứt khoát, với mục tiêu bảo vệ tính mạng của người dân là trên hết; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản và nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau bão. "Đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, càng cần phải bảo vệ nhân dân để ngày vui trọn vẹn" - Thủ tướng yêu cầu.

Về nhiệm vụ, Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ về việc ứng phó bão số 5. Theo đó, các cơ quan chức năng chủ động ứng phó từ sớm, từ xa; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc y tế; kiên quyết kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn vào neo đậu tránh bão. Các địa phương rà soát, chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực không bảo đảm an toàn, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất…

Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương chủ động điều tiết lũ ở các công trình thủy lợi, đập thủy điện. Các địa phương bảo đảm không để xảy ra "lũ chồng lũ" đe dọa an toàn khu vực hạ lưu; triển khai giải pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang kiểm tra công tác ứng phó bão số 5. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Sơ tán hơn 325.000 người dân

Trong ngày 24-8, Thủ tướng đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với Quân khu 4 và các bộ, ngành liên quan bảo đảm công tác hậu cần, bố trí phương tiện, trang thiết bị, thông tin liên lạc phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo tiền phương trong mọi tình huống.

Chủ động ứng phó bão số 5, Bộ đội Biên phòng thông tin đến 16 giờ ngày 24-8, 59.617 phương tiện với 248.843 lao động đã được thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn về diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Khu vực biển từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh không còn tàu thuyền hoạt động; 6.705 tàu/33.742 lao động đang hoạt động ở các vùng biển khác; 52.912 tàu/215.101 lao động đã neo đậu tại bến.

Cùng với đó, 8 tỉnh, thành từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển. Các địa phương từ Thanh Hóa đến Huế cũng đã rà soát, triển khai phương án di dời dân cư tại những khu vực nguy hiểm. Theo kế hoạch, sẽ có 90.285 hộ với 325.579 người được sơ tán tránh bão.

Dự báo mạnh như bão Yagi Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão số 5 là một trong những cơn bão rất nguy hiểm trong nhiều năm gần đây. Chỉ trong vòng 2 ngày qua, bão số 5 đã mạnh lên 7 cấp. Đến chiều tối 24-8, bão đã đạt cấp 13-14, giật cấp 16. Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị vào khoảng từ trưa đến đầu buổi chiều 25-8. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15; mưa lớn 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận xét: "Bão số 5 là cơn bão rất mạnh, cường độ khi ảnh hưởng có thể tương đương bão số 3 (Yagi) năm 2024 và mạnh hơn số 10 (Doksuri) năm 2017 - vốn từng gây thiệt hại nặng nề cho khu vực miền Trung".



