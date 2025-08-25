Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5: Phải bảo đảm an toàn cho người dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5: Phải bảo đảm an toàn cho người dân

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Đó là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 (Kajiki) tại tỉnh Nghệ An.

Tối 24-8, sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5 (Kajiki) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Thủ tướng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5: Phải đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại Nghệ An. Ảnh: B. Phạm

Cùng đi có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ. Cùng đi có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Cảng Cửa Lò, Thủ tướng yêu cầu sơ tán người dân trên các tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn. Những trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đồng thời, có biện pháp đảm bảo tài sản cho người dân, không để tình trạng tàu thuyền va đập, cháy nổ. Tuyệt đối, cương quyết không để tàu nào ra khơi.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân sự chuẩn bị lực lượng ứng trực, sẵn sàng chi viện cho những địa phương khác khi cần thiết với phương châm "4 tại chỗ", không để có tâm lý lơ là, chủ quan.

Trực tiếp kiểm tra tại khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang (xã Trung Lộc), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng tuyên truyền, vận động người dân không ở trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; nhanh chóng lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng.

Thủ tướng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5: Phải đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi bão số 5 vào

Thủ tướng cũng thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ giúp dân, phòng chống ứng phó với cơn bão số 5; đồng thời yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết, neo đậu an toàn, kể cả kéo tàu thuyền lên bờ, hạn chế chìm đắm. Thực tế cho thấy, nhiều tàu thuyền neo đậu rồi vẫn mất an toàn khi có bão lớn.

Khẩn cấp ứng phó bão số 5

Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và của cộng đồng. Phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để nhân dân cả nước đón Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí phải tăng cường truyền thông, cập nhật thông tin diễn biến hàng giờ và tăng cường hướng dẫn cho nhân dân cách phòng, chống, ứng phó bão.

Thủ tướng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5: Phải đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh 3.

Người dân Nghệ An chủ động đưa thuyền thúng về nhà trước khi bão số 5 vào đất liền

Trước đó, do tình hình bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Tin liên quan

Bão số 5 giật cấp 17 "siêu bão" đang áp sát Bắc Miền Trung

Bão số 5 giật cấp 17 "siêu bão" đang áp sát Bắc Miền Trung

(NLĐO)- Bão số 5 mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 - cấp "siêu bão" với sức tàn phá khủng khiếp dự báo đổ bộ từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị trong trưa, chiều nay 25-8

Tuyệt đối không được chủ quan với bão số 5

Dự báo từ trưa đến chiều nay, 25-8, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gây mưa đặc biệt lớn - trên 700 mm

Trèo lên mái nhà chống bão số 5, chồng bị điện giật tử vong, vợ và con bị thương

(NLĐO) - Trèo lên mái nhà chống bão số 5 - Kajiki, chồng bị điện giật tử vong. Phát hiện sự việc, vợ và con lao vào cứu nhưng cũng bị điện giật.

bão số 5 Phạm Minh Chính tỉnh Nghệ An bão số 5 Kajiki
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo