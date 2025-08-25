Thủ tướng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5: Phải bảo đảm an toàn cho người dân

Tối 24-8, sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5 (Kajiki) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại Nghệ An. Ảnh: B. Phạm

Cùng đi có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ. Cùng đi có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Cảng Cửa Lò, Thủ tướng yêu cầu sơ tán người dân trên các tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi an toàn. Những trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đồng thời, có biện pháp đảm bảo tài sản cho người dân, không để tình trạng tàu thuyền va đập, cháy nổ. Tuyệt đối, cương quyết không để tàu nào ra khơi.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân sự chuẩn bị lực lượng ứng trực, sẵn sàng chi viện cho những địa phương khác khi cần thiết với phương châm "4 tại chỗ", không để có tâm lý lơ là, chủ quan.

Trực tiếp kiểm tra tại khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang (xã Trung Lộc), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền và các lực lượng tuyên truyền, vận động người dân không ở trên tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; nhanh chóng lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi bão số 5 vào

Thủ tướng cũng thăm hỏi, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ giúp dân, phòng chống ứng phó với cơn bão số 5; đồng thời yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết, neo đậu an toàn, kể cả kéo tàu thuyền lên bờ, hạn chế chìm đắm. Thực tế cho thấy, nhiều tàu thuyền neo đậu rồi vẫn mất an toàn khi có bão lớn.

Khẩn cấp ứng phó bão số 5

Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và của cộng đồng. Phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để nhân dân cả nước đón Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí phải tăng cường truyền thông, cập nhật thông tin diễn biến hàng giờ và tăng cường hướng dẫn cho nhân dân cách phòng, chống, ứng phó bão.

Người dân Nghệ An chủ động đưa thuyền thúng về nhà trước khi bão số 5 vào đất liền

Trước đó, do tình hình bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.