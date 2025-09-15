U17 Quốc gia 2025: Các ứng viên vô địch khởi đầu thắng lợi

Chiều 14-9 tại Bà Rịa (TP HCM), vòng chung kết U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 khởi tranh với 4 trận đấu ở hai bảng B và C.

Ở bảng B, U17 Sông Lam Nghệ An thắng đậm U17 Becamex TP HCM 4-0 nhờ các pha lập công của Văn Sáng, Hoàng Quang và cú đúp của Văn Cảnh.

Cũng tại bảng này, U17 Hà Nội thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi vượt qua U17 HAGL 3-0 với cú đúp của Mạnh Quân và bàn thắng của Nguyễn Lực.

Tại bảng C, U17 PVF-CAND đánh bại U17 Thể Công Viettel 1-0 nhờ pha lập công của Bùi Trung Hiếu ở phút 21 sau tình huống đá phạt góc.

Trong khi đó, U17 An Giang tạo bất ngờ lớn khi đánh bại U17 TP HCM 3-2. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhưng An Giang đã ngược dòng mạnh mẽ với các pha lập công của Tấn Tài, Quang Hải và Tuấn Phát. TP HCM có thêm một bàn rút ngắn cách biệt nhưng chiến thắng vẫn thuộc về đội bóng miền Tây.

Với kết quả này, U17 SLNA, U17 Hà Nội và U17 PVF-CAND cùng giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Các trận đấu còn lại của bảng A sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (15-9), cùng lễ khai mạc giải đấu.