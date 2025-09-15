U17 Quốc gia 2025: Các ứng viên vô địch khởi đầu thắng lợi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Quốc gia 2025: Các ứng viên vô địch khởi đầu thắng lợi

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - PVF-CAND, Hà Nội và SLNA giành trọn 3 điểm ở ngày thi đấu sớm của giải U17 Quốc gia 2025.

Chiều 14-9 tại Bà Rịa (TP HCM), vòng chung kết U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 khởi tranh với 4 trận đấu ở hai bảng B và C.

Ở bảng B, U17 Sông Lam Nghệ An thắng đậm U17 Becamex TP HCM 4-0 nhờ các pha lập công của Văn Sáng, Hoàng Quang và cú đúp của Văn Cảnh.

U17 Quốc gia 2025: Các ứng viên vô địch khởi đầu thắng lợi - Ảnh 1.

Cũng tại bảng này, U17 Hà Nội thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi vượt qua U17 HAGL 3-0 với cú đúp của Mạnh Quân và bàn thắng của Nguyễn Lực.

Tại bảng C, U17 PVF-CAND đánh bại U17 Thể Công Viettel 1-0 nhờ pha lập công của Bùi Trung Hiếu ở phút 21 sau tình huống đá phạt góc.

U17 Quốc gia 2025: Các ứng viên vô địch khởi đầu thắng lợi - Ảnh 2.

Trong khi đó, U17 An Giang tạo bất ngờ lớn khi đánh bại U17 TP HCM 3-2. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhưng An Giang đã ngược dòng mạnh mẽ với các pha lập công của Tấn Tài, Quang Hải và Tuấn Phát. TP HCM có thêm một bàn rút ngắn cách biệt nhưng chiến thắng vẫn thuộc về đội bóng miền Tây.

TIN LIÊN QUAN

Với kết quả này, U17 SLNA, U17 Hà Nội và U17 PVF-CAND cùng giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Các trận đấu còn lại của bảng A sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (15-9), cùng lễ khai mạc giải đấu.

U17 Quốc gia 2025: Các ứng viên vô địch khởi đầu thắng lợi - Ảnh 3.

Tin liên quan

Công Phương bị khoá chặt, PVF vô địch U21 Quốc gia

Công Phương bị khoá chặt, PVF vô địch U21 Quốc gia

(NLĐO) - Chung kết U21 Quốc gia 2025 đã khép lại với chức vô địch thuộc về PVF, khi đánh bại Thể Công Viettel 1-0 sau 90 phút.

U17 Quốc gia: HAGL gục ngã, Hà Nội lần đầu tiên vô địch

(NLĐO) - Thắng U17 HAGL 2-0, U17 Hà Nội có lần đầu tiên giành chức vô địch ở Giải U17 Quốc gia.

U17 Quốc gia: Hà Nội và PVF giành 2 vé bán kết đầu tiên

(NLĐ) - Ở 2 trận tứ kết đầu tiên của Giải U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2024, PVF và Hà Nội đều được đánh giá cao hơn nhưng phải rất vất để giành quyền vào bán kết. Thậm chí, PVF suýt ôm hận ở loạt luân lưu 11 m

U17 quốc gia PVF-CAND U17 Sông Lam Nghệ An U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo