U17 Việt Nam thắng đậm Malaysia ở trận ra quân giải Đông Nam Á

VIET NAM VS MALAYSIA

Chiều 13-4, trong trận ra quân U17 Đông Nam Á 2026, tuyển U17 Việt Nam chạm trán U17 Malaysia và có được kết quả ấn tượng, tạo lợi thế chinh phục giải đấu.

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, U17 Việt Nam đã chủ động dâng cao tấn công phủ đầu đối thủ. Phút thứ 6, Nguyễn Văn Dương tung cú sút căng nhưng bóng đi chệch khung thành. Chỉ ít phút sau, chính tiền đạo này tiếp tục có cơ hội ngon ăn nhưng không thể thắng được thủ môn đối phương trong pha đối mặt.

Sức ép liên tục của U17 Việt Nam chỉ được cụ thể hóa ở phút 12. Từ một tình huống phạt góc, Sỹ Bách băng vào đánh đầu dũng mãnh, mở tỉ số trận đấu. Đến phút 28, cầu thủ này hoàn tất cú đúp cho bản thân với pha dứt điểm cận thành sau đường chuyền ngược thuận lợi của đồng đội, nâng tỉ số lên 2-0.

Trong khi đó, U17 Malaysia nỗ lực đáp trả và có một pha bóng đáng chú ý ở phút 21 nhưng thủ môn Xuân Hòa vẫn chơi tập trung để giữ sạch lưới.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyễn Văn Dương đã ghi tên mình lên bảng tỉ số với pha đệm bóng cận thành sau đường tạt chính xác của Quý Vương, giúp U17 Việt Nam dẫn trước 3-0 phút 39.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Đến phút 56, Mạnh Cường sớm có bàn ấn định tỉ số lên 4-0 từ một pha phối hợp bài bản.

Trong khoảng thời gian còn lại, U17 Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, liên tục tổ chức tấn công nhưng không có thêm bàn thắng. Đến phút 85, bóng chủ yếu lăn bên phần sân Malaysia khi đối thủ gần như bất lực trong việc tìm đường tiếp cận khung thành.

Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U17 Malaysia. Lượt đấu tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ đối đầu Timor Leste vào ngày 16-4.