Thời sự

Bốc thăm U17 châu Á 2026: Cả tuyển nam và nữ rơi vào bảng đấu khó

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Đội tuyển U17 nam và nữ Việt Nam đối diện thử thách lớn ở VCK U17 châu Á 2026

Chiều 12-2, các bảng đấu ở cả 2 giải U17 châu Á 2026 dành cho nam và nữ đã được xác định. Theo đó, U17 nữ Việt Nam góp mặt ở bảng A cùng Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Bốc thăm U17 châu Á 2026: Cả tuyển nam và nữ rơi vào bảng đấu khó - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm vòng bảng U17 nữ châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Việc phải đối đầu đội chủ nhà Trung Quốc, thế lực bóng đá nữ giàu truyền thống bậc nhất châu lục, ngay từ vòng bảng là một thử thách lớn đối với những cô gái trẻ nước nhà. Bên cạnh đó, đại diện xứ chùa vàng đang nổi lên mạnh mẽ ở các cấp độ trẻ, còn Myanmar luôn biết cách tạo đột biến nhờ lối chơi tốc độ và giàu thể lực.

TIN LIÊN QUAN

Trong lần đầu tiên có đến 12 đội tuyển tham dự, mức độ cạnh tranh tại sân chơi này chắc chắn sẽ khốc liệt hơn.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết. Chung cuộc, tấm vé dự U17 World Cup nữ 2026 sẽ được trao cho top 4.

Bốc thăm U17 châu Á 2026: Cả tuyển nam và nữ rơi vào bảng đấu khó - Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm vòng bảng U17 nam châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Đội tuyển U17 nam Việt Nam cũng rơi vào bảng đấu "nặng ký" tại VCK U17 châu Á 2026. Nằm ở bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen, những chàng trai trẻ Việt Nam đối diện áp lực tâm lý lớn khi là đại diện duy nhất chưa từng vào đến trận chung kết. Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại sân chơi trẻ này là vị trí hạng tư cách đây 26 năm.

TIN LIÊN QUAN

Dù vậy, nếu xét trên kết quả chạm trán gần đây, UAE và Yemen là hai đối thủ tương đối "vừa tầm". Ở vòng bảng giải đấu năm ngoái, U17 Việt Nam nhận trận hòa 1-1 trước UAE.

Còn đối với U17 Yemen, Việt Nam cũng từng cầm hòa đội bóng này tại vòng loại U17 châu Á 2025.

Bốc thăm U17 châu Á 2026: Cả tuyển nam và nữ rơi vào bảng đấu khó - Ảnh 3.

U17 Việt Nam là đại diện duy nhất ở bảng C chưa từng vào đến trận chung kết U17 châu Á (Ảnh: VFF)

Hiện tại, trong số 48 đội tham dự U17 World Cup 2026, châu Á được phân bổ 8 suất, tương ứng với 8 đại diện có màn trình diễn xuất sắc nhất ở VCK U17 châu Á 2026. Như vậy, top 2 ở mỗi bảng đấu gần như chắc chắn đoạt được tấm vé đến Qatar vào tháng 11 năm nay.

VCK U17 nữ châu Á 2026 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 30-4 đến 17-5. Trong khi đó, sân chơi dành cho U17 nam dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 24-5 tại Ả Rập Saudi.


