U17 Việt Nam "hủy diệt" Timor Leste trắng 10 bàn

Chiều 16-4, U17 Việt Nam đã có màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước U17 Timor Leste khi giành chiến thắng đậm 10-0, với nhiều cá nhân tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là các cú hat-trick ấn tượng của Nguyễn Lực và Văn Dương.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận và sớm có bàn mở tỉ số ở phút 6 do công của Nguyễn Lực. Bàn thắng sớm giúp đội bóng áo đỏ thi đấu hưng phấn, liên tục tổ chức các pha tấn công dồn ép đối thủ.

Đến phút 20, từ tình huống chồng biên bài bản, Đại Nhân dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau, Ngọc Sơn ghi bàn thắng thứ ba với pha xử lý gọn gàng và dứt điểm chính xác.

Đến phút 31, Nguyễn Lực hoàn tất cú đúp bằng siêu phẩm đá phạt ngoài vòng cấm, khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 4-0 cho U17 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi U17 Việt Nam tiếp tục làm chủ hoàn toàn. Dù trong khoảng 15 phút đầu chưa thể ghi thêm bàn thắng, nhưng sức ép liên tục đã khiến hàng thủ Timor Leste dần vỡ trận.

Lần lượt sau đó, các bàn thuộc về Văn Dương, Duy Khang, Nguyễn Lực. Trong đó, Văn Dương lập cú hat-trick trong hiệp 2, còn Nguyễn Lực ấn định tỉ số và hoàn tất cú hat-trick của riêng mình.

Với chiến thắng đậm đà này, U17 Việt Nam cho thấy sức mạnh vượt trội để dẫn đầu bảng A. Ở lượt đấu cuối, U17 Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 19-4.

