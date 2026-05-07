U17 Việt Nam ra quân thuận lợi trước Yemen, dẫn đầu bảng C

Rạng sáng 7-5, U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của U17 Yemen nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0 trong trận ra quân bảng C VCK U17 châu Á 2026 nhờ pha lập công của Quang Hưng.



Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam đẩy cao đội hình, chủ động áp đặt thế trận. Phút 9, Mạnh Cường có pha đánh đầu nguy hiểm nhưng không thành bàn.

Liên tiếp sau đó, Đại Nhân và Sỹ Bách bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm thiếu chính xác hoặc không thắng được thủ môn Wesam Al Asbahi.



Ở chiều ngược lại, U17 Yemen cho thấy sự khó chịu với nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi pressing tầm cao. Phút 15 và 25, thủ môn Xuân Hòa liên tiếp cứu thua trước các pha dứt điểm của Haitham Al Faqih, giúp U17 Việt Nam giữ sạch lưới trước giờ nghỉ.



Sang hiệp 2, thế trận diễn ra giằng co. Phút 58, Sỹ Bách chấn thương rời sân, Quang Hưng được tung vào thay người và trở thành nhân tố tạo khác biệt. Đến phút 77, từ pha phối hợp bài bản, bóng được đưa sang cánh phải để Quang Hưng dứt điểm quyết đoán, ghi bàn duy nhất của trận đấu.



Những phút cuối, U17 Yemen gia tăng sức ép nhưng hàng thủ U17 Việt Nam chơi tập trung, bảo toàn chiến thắng 1-0.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Roland có 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng C khi Hàn Quốc và UAE cầm chân nhau 1-1. Chiến thắng quan trọng này cũng sẽ tạo đà và tâm lý thoải mái cho U17 Việt Nam trước khi chạm trán U17 Hàn Quốc ngày 10-5.



