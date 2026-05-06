HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam sẵn sàng ra quân VCK U17 châu Á 2026”

Trước trận mở màn gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị và bước vào giải với tâm thế sẵn sàng.

Sau thời gian tập huấn tại Jeddah, toàn đội ưu tiên thích nghi điều kiện thi đấu, đồng thời phân tích kỹ đối thủ. “Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, nhà cầm quân người Brazil cho biết.

Theo HLV Roland, sự tự tin của các cầu thủ trẻ đến từ quá trình chuẩn bị bài bản và tích lũy qua các trận đấu có tính cạnh tranh cao. Khi hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và duy trì sự tập trung, các cầu thủ sẽ phát huy tốt năng lực.

"Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, điều đó giúp các cầu thủ bước vào giải với trạng thái tốt. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em đã thể hiện”, ông cho biết.

Đánh giá về U17 Yemen, HLV trưởng U17 Việt Nam cho rằng đây là đối thủ chất lượng, chơi gắn kết. Ban huấn luyện đã xác định rõ các thời điểm cần tấn công, cũng như cách tổ chức phòng ngự, yêu cầu cầu thủ tuân thủ chặt chẽ đấu pháp.

Trong chiều 5-5, U17 Việt Nam cũng đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trước trận ra quân. Đội rà soát đội hình, hoàn thiện phương án chiến thuật trong không khí nghiêm túc nhưng đầy quyết tâm.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tập trung cao, U17 Việt Nam hướng tới khởi đầu thuận lợi, tạo đà cho mục tiêu vào tứ kết, cũng như suất dự U17 World Cup 2026.

Trận đấu ra quân của U17 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6-5 (giờ địa phương), tức 0 giờ ngày 7-5 theo giờ Việt Nam.

