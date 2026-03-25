HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U20 nữ Việt Nam thắng Uzbekistan 4 bàn không gỡ tại TP HCM

Quốc An

(NLĐO) - Trong trận đấu giao hữu kín vừa qua, U20 nữ Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng trước Uzbekistan để chuẩn bị cho VCK châu Á.

Trong cuộc đối đầu với U20 Uzbekistan, U20 nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 4-0.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái áo đỏ sớm vươn lên dẫn trước ở phút 23. Từ tình huống pressing hiệu quả, tiền đạo Lê Trang cướp bóng ngay trước vòng cấm đối phương trước khi tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu.

img

Đội trưởng Thuỳ Linh, chân sút trẻ nổi bật của CLB nữ TP HCM

Chỉ 10 phút sau, U20 nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt sau tình huống đối phương phạm lỗi. Từ pha phối hợp đá phạt, Lê Trang tiếp tục tỏa sáng với cú sút chân trái chuẩn xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 2-0.

Trước khi hiệp một khép lại, phút 44, U20 nữ Việt Nam gia tăng cách biệt sau tình huống phối hợp từ quả phạt góc. Từ đường tạt bóng của Thùy Linh (số 2), hậu vệ Khánh Vy bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỉ số lên 3-0.

img

U19 nữ Việt Nam thắng 4-0 trước Uzbekistan

Bước sang hiệp hai, U20 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 60, tiền vệ Lê Hồng Yêu có pha chọc khe tinh tế để Lưu Hoàng Vân băng xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 4-0.

Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U20 Uzbekistan.

Trước trận đấu này, U20 nữ Việt Nam đã có trận giao hữu chất lượng với các đàn chị và để thua 1-2 trước CLB nữ TP HCM hôm 19-3.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ còn một trận đấu tập nữa tại TP HCM trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U20 nữ châu Á 2026.

U19 nữ Việt Nam U20 nữ nữ châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo