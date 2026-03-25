U20 nữ Việt Nam thắng Uzbekistan 4 bàn không gỡ tại TP HCM

Trong cuộc đối đầu với U20 Uzbekistan, U20 nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 4-0. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái áo đỏ sớm vươn lên dẫn trước ở phút 23. Từ tình huống pressing hiệu quả, tiền đạo Lê Trang cướp bóng ngay trước vòng cấm đối phương trước khi tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu.

Đội trưởng Thuỳ Linh, chân sút trẻ nổi bật của CLB nữ TP HCM

Chỉ 10 phút sau, U20 nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt sau tình huống đối phương phạm lỗi. Từ pha phối hợp đá phạt, Lê Trang tiếp tục tỏa sáng với cú sút chân trái chuẩn xác, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 2-0.

Trước khi hiệp một khép lại, phút 44, U20 nữ Việt Nam gia tăng cách biệt sau tình huống phối hợp từ quả phạt góc. Từ đường tạt bóng của Thùy Linh (số 2), hậu vệ Khánh Vy bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỉ số lên 3-0.

Bước sang hiệp hai, U20 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Phút 60, tiền vệ Lê Hồng Yêu có pha chọc khe tinh tế để Lưu Hoàng Vân băng xuống đối mặt thủ môn và dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 4-0.

Chung cuộc, U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U20 Uzbekistan.

Trước trận đấu này, U20 nữ Việt Nam đã có trận giao hữu chất lượng với các đàn chị và để thua 1-2 trước CLB nữ TP HCM hôm 19-3.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ còn một trận đấu tập nữa tại TP HCM trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U20 nữ châu Á 2026.