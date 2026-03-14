Thể thao

Antonio Moric: "Làn gió lạ" từ Croatia và khát vọng khoác áo U19 Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - Sự xuất hiện của chân sút Việt kiều Antonio Moric trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển U19 Việt Nam khiến người hâm mộ háo hức

Antonio Moric: "Làn gió lạ" từ Croatia và khát vọng khoác áo U19 Việt Nam - Ảnh 1.

Antonio Moric

Không chỉ là một sự bổ sung về lực lượng, Antonio Moric xuất hiện trong danh sách triệu tập U19 Việt Nam còn minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của bóng đá nước nhà đối với các tài năng gốc Việt trên toàn thế giới.

Nguồn gốc và sợi dây liên kết Việt Nam

Antonio Moric sinh năm 2008, có mẹ người Việt Nam và bố người Croatia, được kỳ vọng sẽ mang đến một tư duy chơi bóng hiện đại cho tuyến giữa của U19 Việt Nam. Moric nổi bật nhờ thể hình lý tưởng với chiều cao 1,81m, trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng tại Croatia và có lối chơi bóng thông minh tựa siêu sao từng khoác áo Real Madrid - Luka Modric.

Dù lớn lên tại quốc gia có nền bóng đá hàng đầu thế giới - nơi sản sinh ra các siêu sao Luka Modric hay Ivan Rakitic - nhưng Antonio vẫn giữ mối liên kết chặt chẽ với quê ngoại qua những lời kể của mẹ và những bữa cơm gia đình đậm chất Việt.

Việc Antonio quyết định trở về thử sức tại đội tuyển U19 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3-2026 không phải là quyết định nhất thời. Đây là kết quả của một quá trình theo dõi sát sao từ bộ phận tìm kiếm tài năng của LĐBĐ Việt Nam (VFF) và khát khao được cống hiến cho quê hương thứ hai của chính tiền vệ trẻ này.

Antonio Moric: "Làn gió lạ" từ Croatia và khát vọng khoác áo U19 Việt Nam - Ảnh 2.

Antonio Moric khoác áo tuyển U19 Việt Nam - Ảnh minh họa: Chat GPT

Moric thuộc biên chế đội trẻ của CLB NK Trnje, thi đấu ở Giải hạng Nhì Croatia, sở hữu những tố chất điển hình của một tiền vệ trung tâm hiện đại. Ở tuổi 18, chân sút Việt kiều có lợi thế cực lớn trong các pha tranh chấp tay đôi và "không chiến" - điều mà các tiền vệ gốc Việt thường thua thiệt khi ra sân chơi quốc tế.

Tư duy chiến thuật bóng đá châu Âu cũng được Moric trau dồi, rèn luyện trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp tại Croatia. 

Đề cao tính kỷ luật và kỹ thuật cá nhân tốt , Moric sở hữu khả năng thoát pressing ấn tượng và những đường chuyền xuyên tuyến có độ chuẩn xác cao, tạo tính bất ngờ lớn.

Kỳ vọng từ giới chuyên môn

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Croatia rất đa năng, có thể chơi tốt ở vai trò tiền vệ mỏ neo nhờ khả năng đánh chặn từ xa hiệu quả hoặc dâng cao như một "con thoi" để điều tiết nhịp độ trận đấu.

Antonio Moric: "Làn gió lạ" từ Croatia và khát vọng khoác áo U19 Việt Nam - Ảnh 3.

U19 Việt Nam làm mới nòng cốt lực lượng ở dịp hội quân đầu tiên trong năm 2026

Trao đổi về sự xuất hiện của "làn gió lạ" này, nhiều chuyên gia bóng đá nội bày tỏ sự lạc quan nhưng cũng đầy thận trọng. HLV Yutaka Ikeuchi nhận định: "Antonio có nền tảng căn bản rất tốt, cách cậu ấy quan sát không gian trước khi nhận bóng cho thấy sự khác biệt của môi trường đào tạo châu Âu. Tuy nhiên, cậu ấy cần thời gian để thích nghi với khí hậu và sự gắn kết với các đồng đội mới ở tuyển U19 Việt Nam".

Giới chuyên môn kỳ vọng Moric sẽ là "chìa khóa" giúp U19 Việt Nam vận hành lối chơi kiểm soát bóng linh hoạt hơn, pressing tầm cao, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy các cầu thủ trong nước nỗ lực hơn nữa.

