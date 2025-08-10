U20 nữ Việt Nam vào vòng chung kết châu Á với thành tích ấn tượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U20 nữ Việt Nam vào vòng chung kết châu Á với thành tích ấn tượng

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại vòng loại U20 nữ châu Á 2026, tuyển U20 nữ Việt Nam giành toàn thắng và ghi được 14 bàn để giành vé vào VCK với ngôi đầu bảng B.

Tối 10-8, tuyển U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Kyrgyzstan để khép lại vòng loại với ngôi đầu bảng B, giành quyền vào thẳng vòng chung kết Giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam thắng đậm dù chỉ cần hòa

Trước trận đấu, một trận hòa là đủ để đi tiếp, nhưng thầy trò HLV Okiyama Masahiko vẫn nhập cuộc với thế tấn công chủ động. Ngay phút thứ 2, đội trưởng Lưu Hoàng Vân tung cú sút xa hiểm hóc mở tỉ số khai thông bế tắc.

Đến phút 28, Hoàng Vân tung một pha chọc khe để Đào Khánh Vy băng xuống dứt điểm góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho U20 nữ Việt Nam.

img

U20 nữ Việt Nam khép lại vòng loại với 3 trận toàn thắng (Ảnh: VFF)

Trở lại sau giờ nghỉ, U20 nữ Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận, hạn chế tối đa các đường lên bóng của đối thủ. Ở phút 74, Khánh Vy hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu chuẩn xác từ một tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng 3-0.

U20 nữ Việt Nam toàn thắng, không để lọt lưới

Chiến thắng này giúp U20 nữ Việt Nam khép lại vòng loại cùng thành tích bất bại, với 3 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và không để thua bàn nào. Tuy nhiên, số bàn thắng này của U20 nữ Việt Nam vẫn khá khiêm tốn khi so với các bảng khác như U20 nữ Triều Tiên (36 bàn), Nhật Bản (32 bàn), Úc (17 bàn) hay Uzbekistan (16 bàn).

Toàn thắng ở vòng loại trước U20 nữ Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Kyrgyzstan, chủ nhà Việt Nam dẫn đầu bảng B. Đội giành vé đến vòng chung kết châu Á tổ chức ở Thái Lan vào tháng 4-2026.

Tin liên quan

Thắng đậm Indonesia, nữ Việt Nam bám sát Thái Lan cho ngôi đầu bảng Đông Nam Á

Thắng đậm Indonesia, nữ Việt Nam bám sát Thái Lan cho ngôi đầu bảng Đông Nam Á

(NLĐO) - Khép lại lượt 2 bảng A, tuyển nữ Việt Nam vẫn bám sát Thái Lan quyết liệt khi cùng toàn thắng với hiệu số khủng.

U20 nữ Việt Nam đến Nhật Bản, tích cực bước vào tập luyện

(NLĐO) - Tối 10-7, tuyển U20 nữ Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản để tiếp tục tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ châu Á nữ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo