U20 nữ Việt Nam vào vòng chung kết châu Á với thành tích ấn tượng

Tối 10-8, tuyển U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Kyrgyzstan để khép lại vòng loại với ngôi đầu bảng B, giành quyền vào thẳng vòng chung kết Giải U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam thắng đậm dù chỉ cần hòa

Trước trận đấu, một trận hòa là đủ để đi tiếp, nhưng thầy trò HLV Okiyama Masahiko vẫn nhập cuộc với thế tấn công chủ động. Ngay phút thứ 2, đội trưởng Lưu Hoàng Vân tung cú sút xa hiểm hóc mở tỉ số khai thông bế tắc.

Đến phút 28, Hoàng Vân tung một pha chọc khe để Đào Khánh Vy băng xuống dứt điểm góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho U20 nữ Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam khép lại vòng loại với 3 trận toàn thắng (Ảnh: VFF)

Trở lại sau giờ nghỉ, U20 nữ Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận, hạn chế tối đa các đường lên bóng của đối thủ. Ở phút 74, Khánh Vy hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu chuẩn xác từ một tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng 3-0.

U20 nữ Việt Nam toàn thắng, không để lọt lưới

Chiến thắng này giúp U20 nữ Việt Nam khép lại vòng loại cùng thành tích bất bại, với 3 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và không để thua bàn nào. Tuy nhiên, số bàn thắng này của U20 nữ Việt Nam vẫn khá khiêm tốn khi so với các bảng khác như U20 nữ Triều Tiên (36 bàn), Nhật Bản (32 bàn), Úc (17 bàn) hay Uzbekistan (16 bàn).

Toàn thắng ở vòng loại trước U20 nữ Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và Kyrgyzstan, chủ nhà Việt Nam dẫn đầu bảng B. Đội giành vé đến vòng chung kết châu Á tổ chức ở Thái Lan vào tháng 4-2026.