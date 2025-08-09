Thắng đậm Indonesia, nữ Việt Nam bám sát Thái Lan cho ngôi đầu bảng Đông Nam Á

Tối 8-8, tuyển nữ Việt Nam ra sân với nhiều gương mặt dự bị, vẫn kiểm soát bóng hoàn toàn và tung 19 cú sút, đè bẹp Indonesia 7-0 ở lượt trận thứ hai bảng A Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ), qua đó tiếp tục bám sát Thái Lan trong cuộc đua giành ngôi đầu.



Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò HLV Mai Đức Chung áp đảo hoàn toàn. Phút 5, Huỳnh Như đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, thế bế tắc được phá vỡ ở phút 25 khi Bích Thùy thoát xuống trung lộ, sút chéo góc mở tỷ số 1-0.

Ba phút sau, Hoàng Thị Loan tạt bóng khó chịu khiến bóng đi thẳng vào lưới Indonesia, nâng cách biệt lên 2-0.



Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 71, Vạn Sự đá phạt góc để Hải Yến bật cao đánh đầu ghi bàn thứ 3. Chỉ 2 phút sau, Vạn Sự bứt tốc bên cánh trái, căng ngang sâu nhưng bóng bất ngờ cuộn vào lưới, nâng tỉ số 4-0.



Phút 81, Thu Thảo nhanh chân dứt điểm góc gần, rồi đến phút 86, Hải Yến phá bẫy việt vị, đưa cách biệt lên 6 bàn và hoàn tất cú đúp.



Đến phút 90, Tuyết Dung có pha xử lý ấn tượng khi đảo bóng vượt qua 3 cầu thủ Indonesia trước khi cứa lòng chân phải hiểm hóc.

Thắng trận thứ hai liên tiếp, tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm và hiệu số +13, xếp nhì bảng A sau Thái Lan (6 điểm, hiệu số +14).



Ở lượt cuối ngày 12-8, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Thái Lan để quyết định ngôi đầu bảng lúc 19 giờ 30.

