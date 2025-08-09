HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thắng đậm Indonesia, nữ Việt Nam bám sát Thái Lan cho ngôi đầu bảng Đông Nam Á

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Khép lại lượt 2 bảng A, tuyển nữ Việt Nam vẫn bám sát Thái Lan quyết liệt khi cùng toàn thắng với hiệu số khủng.

Tối 8-8, tuyển nữ Việt Nam ra sân với nhiều gương mặt dự bị, vẫn kiểm soát bóng hoàn toàn và tung 19 cú sút, đè bẹp Indonesia 7-0 ở lượt trận thứ hai bảng A Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ), qua đó tiếp tục bám sát Thái Lan trong cuộc đua giành ngôi đầu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò HLV Mai Đức Chung áp đảo hoàn toàn. Phút 5, Huỳnh Như đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, thế bế tắc được phá vỡ ở phút 25 khi Bích Thùy thoát xuống trung lộ, sút chéo góc mở tỷ số 1-0.

Ba phút sau, Hoàng Thị Loan tạt bóng khó chịu khiến bóng đi thẳng vào lưới Indonesia, nâng cách biệt lên 2-0.

Thắng đậm Indonesia, nữ Việt Nam bám sát Thái Lan cho ngôi đầu bảng Đông Nam Á- Ảnh 1.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 71, Vạn Sự đá phạt góc để Hải Yến bật cao đánh đầu ghi bàn thứ 3. Chỉ 2 phút sau, Vạn Sự bứt tốc bên cánh trái, căng ngang sâu nhưng bóng bất ngờ cuộn vào lưới, nâng tỉ số 4-0.

Phút 81, Thu Thảo nhanh chân dứt điểm góc gần, rồi đến phút 86, Hải Yến phá bẫy việt vị, đưa cách biệt lên 6 bàn và hoàn tất cú đúp.

Thắng đậm Indonesia, nữ Việt Nam bám sát Thái Lan cho ngôi đầu bảng Đông Nam Á- Ảnh 2.

Đến phút 90, Tuyết Dung có pha xử lý ấn tượng khi đảo bóng vượt qua 3 cầu thủ Indonesia trước khi cứa lòng chân phải hiểm hóc.

Thắng trận thứ hai liên tiếp, tuyển nữ Việt Nam có 6 điểm và hiệu số +13, xếp nhì bảng A sau Thái Lan (6 điểm, hiệu số +14).

Ở lượt cuối ngày 12-8, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Thái Lan để quyết định ngôi đầu bảng lúc 19 giờ 30.

Bóng đá nữ: Khó cản bước chủ nhà

Bóng đá nữ: Khó cản bước chủ nhà

Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam ở trận này là một chiến thắng đậm để tạo lợi thế trước cuộc quyết đấu định đoạt ngôi đầu bảng với Thái Lan ở lượt cuối.

U20 nữ Việt Nam toàn thắng với hiệu số +11, dẫn đầu bảng B vòng loại châu Á

(NLĐO) - Khép lại lượt trận thứ 2 vòng loại U20 châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam toàn thắng với hiệu số +11 để dẫn đầu bảng đấu.

Tạo địa chấn, tuyển nữ Myanmar hạ gục Úc tại ASEAN Cup 2025

(NLĐO) - Myanmar bất ngờ đánh bại U23 Úc với chiến thắng 2-1 ngày ra quân giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (ASEAN Cup) 2025.

