U23 Nhật Bản thắng nghẹt thở U23 Jordan trên chấm luân lưu 11 m

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U23 Nhật Bản thắng nghẹt thở U23 Jordan trên chấm luân lưu 11 m

Quốc An

(NLĐO) - Hòa nhau sau 120 phút, U23 Nhật Bản thi đấu bản lĩnh trên chấm 11 m để vượt U23 Jordan trong 4 lượt sút ở tứ kết Giải U23 châu Á 2026.

Trận tứ kết đầu tiên của Giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan tối 16-1 tại Ả Rập Saudi đã mang đến màn so tài căng thẳng kéo dài tới loạt sút luân lưu 11 m.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, song sự xuất sắc của thủ môn Abdel Rahman Al Talalga khiến các chân sút áo xanh liên tục bỏ lỡ. Phút 30, U23 Jordan bất ngờ vượt lên dẫn trước khi đội trưởng Ali Al Azaizeh tận dụng pha phản công để dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số 1-0. Hiệp 1 khép lại với lợi thế cho đại diện Tây Á.

U23 Nhật Bản thắng nghẹt thở U23 Jordan trên chấm luân lưu - Ảnh 1.

Bước sang hiệp 2, U23 Nhật Bản tăng tốc mạnh mẽ và sớm có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 50 nhờ công của Furuya. Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào tận dụng thành công cơ hội, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, cả U23 Nhật Bản lẫn U23 Jordan đều thi đấu thận trọng. Michiwaki và Ali đều có cơ hội đáng chú ý nhưng không thể ghi bàn, khiến tỉ số 1-1 được giữ nguyên sau 120 phút.

U23 Nhật Bản thắng nghẹt thở U23 Jordan trên chấm luân lưu - Ảnh 2.

Trên chấm luân lưu, U23 Nhật Bản tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút, trong khi U23 Jordan đá hỏng 2 lượt, và phải dừng bước. Chung cuộc, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 4-2 trước U23 Jordan sau 120 phút hòa 1-1.

Khép lại trận tứ kết 1, U23 Nhật Bản đã giành tấm vé đầu tiên vào bán kết, và đối thủ của họ sẽ là đội chiến thắng trong màn đọ sức của U23 Úc và U23 Hàn Quốc vào ngày mai (17-1).

Tin liên quan

"Nhạc trưởng" Khuất Văn Khang: U23 UAE mạnh nhưng U23 Việt Nam sẽ thắng!

"Nhạc trưởng" Khuất Văn Khang: U23 UAE mạnh nhưng U23 Việt Nam sẽ thắng!

(NLĐO) - Đội trưởng Khuất Văn Khang đánh giá cao đẳng cấp U23 UAE song khẳng định anh và toàn đội U23 Việt Nam hướng mục tiêu tiến sâu vào Giải U23 châu Á 2026

Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu bình chọn “Bàn thắng đẹp nhất” VCK U23 châu Á

(NLĐO) - "Siêu phẩm" của Nguyễn Đình Bắc vào lưới chủ nhà Ả Rập Saudi đang dẫn đầu danh sách “Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng” tại vòng chung kết U23 châu Á 2026

Chờ U23 Việt Nam phá kỷ lục

Trong lịch sử, với 3 trận hòa và 5 thất bại, U23 Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước U23 UAE

U23 Nhật Bản U23 U23 châu Á U23 Jordan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo