U23 Nhật Bản thắng nghẹt thở U23 Jordan trên chấm luân lưu 11 m

Trận tứ kết đầu tiên của Giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan tối 16-1 tại Ả Rập Saudi đã mang đến màn so tài căng thẳng kéo dài tới loạt sút luân lưu 11 m.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, song sự xuất sắc của thủ môn Abdel Rahman Al Talalga khiến các chân sút áo xanh liên tục bỏ lỡ. Phút 30, U23 Jordan bất ngờ vượt lên dẫn trước khi đội trưởng Ali Al Azaizeh tận dụng pha phản công để dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số 1-0. Hiệp 1 khép lại với lợi thế cho đại diện Tây Á.

Bước sang hiệp 2, U23 Nhật Bản tăng tốc mạnh mẽ và sớm có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 50 nhờ công của Furuya. Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào tận dụng thành công cơ hội, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, cả U23 Nhật Bản lẫn U23 Jordan đều thi đấu thận trọng. Michiwaki và Ali đều có cơ hội đáng chú ý nhưng không thể ghi bàn, khiến tỉ số 1-1 được giữ nguyên sau 120 phút.

Trên chấm luân lưu, U23 Nhật Bản tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút, trong khi U23 Jordan đá hỏng 2 lượt, và phải dừng bước. Chung cuộc, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 4-2 trước U23 Jordan sau 120 phút hòa 1-1.

Khép lại trận tứ kết 1, U23 Nhật Bản đã giành tấm vé đầu tiên vào bán kết, và đối thủ của họ sẽ là đội chiến thắng trong màn đọ sức của U23 Úc và U23 Hàn Quốc vào ngày mai (17-1).