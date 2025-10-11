HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã ở loạt giao hữu quốc tế

Quốc An

(NLĐO) - Trước thềm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, các tuyển trẻ Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng với những trận giao hữu quốc tế.

Các đội tuyển trẻ Đông Nam Á đang tích cực thử nghiệm đội hình qua loạt trận giao hữu quốc tế. Trước đó, U23 Việt Nam vừa thất bại 0-1 trước U23 Qatar tối 9-10 tại UAE, đến lượt U23 Thái Lan và U23 Indonesia cũng phải nhận kết quả không như mong đợi.

Trong tối 10-10, U23 Thái Lan chạm trán U23 Trung Quốc. "Bầy voi chiến" khởi đầu đầy tự tin khi sớm mở tỷ số, nhưng lại để đối thủ lội ngược dòng, thua 1-3 chung cuộc. Kết quả này cho thấy thầy trò HLV Issara Sritaro vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục nếu muốn tiến sâu ở giải châu lục sắp tới.

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã trong loạt giao hữu quốc tế - Ảnh 1.

Ở trận đấu khác, U23 Indonesia, với đội hình gồm nhiều cầu thủ từng dự ASEAN Cup 2024 – cũng nhận thất bại 1-2 trước U23 Ấn Độ. Dù chủ động tấn công, đoàn quân của HLV Indra Sjafri lại để thủng lưới hai bàn ở các phút 5 và 26, trước khi có bàn danh dự ở phút 41.

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã trong loạt giao hữu quốc tế - Ảnh 2.

Đáng chú ý, Indonesia triệu tập tới 32 cầu thủ cho đợt tập huấn này, trong đó có 4 cầu thủ nhập tịch và nhiều gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài như Ivar Jenner và Adrian Wibowo, và những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia góp mặt ở ASEAN Cup 2024 cùng cựu HLV Shin Tae-yong.

Ở đấu trường SEA Games, U23 Thái Lan lần gần nhất giành HCV là năm 2017. Ba kỳ đại hội gần đây, U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã thay nhau đăng quang, cho thấy sự thay đổi thế lực của bóng đá khu vực.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20-12-2025 tại Bangkok, Chon Buri và Songkhla, với 50 môn thể thao tranh huy chương cùng 3 môn biểu diễn.

U23 Thái Lan vớt vát danh hiệu giải U23 Đông Nam Á 2025

U23 Thái Lan vớt vát danh hiệu giải U23 Đông Nam Á 2025

(NLĐO) - U23 Thái Lan đánh bại U23 Philippines 3-1 trên sân Bung Karno (Indonesia), qua đó vớt vát vị trí thứ ba chung cuộc tại Giải U23 Đông Nam Á 2025.

HLV U23 Thái Lan tâng bốc đối thủ Indonesia "mạnh hàng đầu khu vực"

(NLĐO) - Trước thềm trận bán kết U23 Đông Nam Á 2025, HLV U23 Thái Lan lại bất ngờ khen tặng đối thủ U23 Indonesia, chỉ ra họ là đội mạnh đầu khu vực.

U23 Indonesia thua chung kết, CĐV chỉ trích AFF, chê U23 Việt Nam

(NLĐO) - U23 Việt Nam đánh bại Indonesia để lần thứ 3 vô địch giải trẻ khu vực. Bên cạnh những lời chúc từ khu vực, nhiều CĐV Indonesia vẫn tỏ ra bức xúc.

