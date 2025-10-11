U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã ở loạt giao hữu quốc tế

Các đội tuyển trẻ Đông Nam Á đang tích cực thử nghiệm đội hình qua loạt trận giao hữu quốc tế. Trước đó, U23 Việt Nam vừa thất bại 0-1 trước U23 Qatar tối 9-10 tại UAE, đến lượt U23 Thái Lan và U23 Indonesia cũng phải nhận kết quả không như mong đợi.

Trong tối 10-10, U23 Thái Lan chạm trán U23 Trung Quốc. "Bầy voi chiến" khởi đầu đầy tự tin khi sớm mở tỷ số, nhưng lại để đối thủ lội ngược dòng, thua 1-3 chung cuộc. Kết quả này cho thấy thầy trò HLV Issara Sritaro vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục nếu muốn tiến sâu ở giải châu lục sắp tới.

Ở trận đấu khác, U23 Indonesia, với đội hình gồm nhiều cầu thủ từng dự ASEAN Cup 2024 – cũng nhận thất bại 1-2 trước U23 Ấn Độ. Dù chủ động tấn công, đoàn quân của HLV Indra Sjafri lại để thủng lưới hai bàn ở các phút 5 và 26, trước khi có bàn danh dự ở phút 41.

Đáng chú ý, Indonesia triệu tập tới 32 cầu thủ cho đợt tập huấn này, trong đó có 4 cầu thủ nhập tịch và nhiều gương mặt đang thi đấu ở nước ngoài như Ivar Jenner và Adrian Wibowo, và những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia góp mặt ở ASEAN Cup 2024 cùng cựu HLV Shin Tae-yong.

Ở đấu trường SEA Games, U23 Thái Lan lần gần nhất giành HCV là năm 2017. Ba kỳ đại hội gần đây, U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã thay nhau đăng quang, cho thấy sự thay đổi thế lực của bóng đá khu vực.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20-12-2025 tại Bangkok, Chon Buri và Songkhla, với 50 môn thể thao tranh huy chương cùng 3 môn biểu diễn.