Tuyển U23 Việt Nam rà soát lực lượng

Dịp FIFA Days tháng 10-2025, đội tuyển U23 Việt Nam được tạo điều kiện rèn luyện, tập huấn tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh sẽ có hai trận đấu giao hữu với tuyển U23 Qatar tại UAE.

Trong lần hội quân kỳ này, đội tuyển U23 Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột vì các lý do khác nhau. Ngoài Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Ngọc Mỹ vắng mặt vì chưa kịp hồi phục thể trạng sau chấn thương, 8 tuyển thủ nòng cốt, thi đấu nổi bật ở vòng loại U23 châu Á 2026, đã được HLV Kim Sang-sik đôn lên đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu với Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2025 là bảo vệ thành công "ngôi vương" Giải U23 Đông Nam Á và giành suất tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ở lần hội quân, tập huấn tại UAE, ban huấn luyện muốn rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và đánh giá chất lượng chuyên môn cầu thủ, trước khi xây dựng lực lượng tham dự SEA Games 33 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tại Giải U23 châu Á 2026, Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Ả Rập Saudi, Jordan và Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu giàu tính cạnh tranh và cả ba đối thủ của U23 Việt Nam đều sở hữu những điểm mạnh riêng.

Trong đó, Ả Rập Saudi không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Vì vậy, để cạnh tranh một trong hai suất của bảng A vào tứ kết giải đấu là nhiệm vụ gai góc đối với U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Được cọ xát cùng các đối thủ có trình độ cao như U23 Qatar sẽ rất hữu ích với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Hai trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng cao, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo".

Chuyến tập huấn tại UAE là bước quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị toàn diện mà LĐBĐ Việt Nam đã xây dựng cho U23 Việt Nam, nhằm giúp đội hình trẻ tiếp tục phát triển, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và hướng tới những thành tích mới.

Sau chuyến tập huấn ở UAE, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu U23 quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 11-2025. Giải đấu này dự kiến quy tụ nhiều đội mạnh của châu lục, tạo điều kiện giúp cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, tự tin và chững chạc trước khi bước vào sân chơi lớn.