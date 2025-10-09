HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tuyển U23 Việt Nam rà soát lực lượng

Tường Phước

(NLĐO) - Lúc 22 giờ ngày 9-10, tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu đầu tiên chạm trán U23 Qatar diễn ra tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Dịp FIFA Days tháng 10-2025, đội tuyển U23 Việt Nam được tạo điều kiện rèn luyện, tập huấn tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Thầy trò ông Đinh Hồng Vinh sẽ có hai trận đấu giao hữu với tuyển U23 Qatar tại UAE.

Tuyển U23 Việt Nam rà soát lực lượng - Ảnh 1.

Trong lần hội quân kỳ này, đội tuyển U23 Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột vì các lý do khác nhau. Ngoài Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Ngọc Mỹ vắng mặt vì chưa kịp hồi phục thể trạng sau chấn thương, 8 tuyển thủ nòng cốt, thi đấu nổi bật ở vòng loại U23 châu Á 2026, đã được HLV Kim Sang-sik đôn lên đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu với Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

U23 Việt Nam hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2025 là bảo vệ thành công "ngôi vương" Giải U23 Đông Nam Á và giành suất tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ở lần hội quân, tập huấn tại UAE, ban huấn luyện muốn rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và đánh giá chất lượng chuyên môn cầu thủ, trước khi xây dựng lực lượng tham dự SEA Games 33 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tuyển U23 Việt Nam rà soát lực lượng - Ảnh 2.

Tại Giải U23 châu Á 2026, Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Ả Rập Saudi, Jordan và Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu giàu tính cạnh tranh và cả ba đối thủ của U23 Việt Nam đều sở hữu những điểm mạnh riêng.

Trong đó, Ả Rập Saudi không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Vì vậy, để cạnh tranh một trong hai suất của bảng A vào tứ kết giải đấu là nhiệm vụ gai góc đối với U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Được cọ xát cùng các đối thủ có trình độ cao như U23 Qatar sẽ rất hữu ích với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Hai trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá rõ hơn tiềm năng, khả năng thích ứng và xác định thêm những cầu thủ chất lượng cao, qua đó chuẩn bị tốt cho các đợt tập trung tiếp theo".

Tuyển U23 Việt Nam rà soát lực lượng - Ảnh 3.

Chuyến tập huấn tại UAE là bước quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị toàn diện mà LĐBĐ Việt Nam đã xây dựng cho U23 Việt Nam, nhằm giúp đội hình trẻ tiếp tục phát triển, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và hướng tới những thành tích mới.

Sau chuyến tập huấn ở UAE, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu U23 quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 11-2025. Giải đấu này dự kiến quy tụ nhiều đội mạnh của châu lục, tạo điều kiện giúp cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, tự tin và chững chạc trước khi bước vào sân chơi lớn.

Tin liên quan

U23 Việt Nam sẵn sàng thi đấu với Qatar

U23 Việt Nam sẵn sàng thi đấu với Qatar

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để tập huấn và thi đấu giao hữu cọ xát quốc tế.

Vadim Nguyễn tạo ấn tượng trong lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam

(NLĐO) - HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao Vadim Nguyễn và lên kế hoạch khai phá tiềm năng cầu thủ Việt kiều trong đợt hội quân tuyển U23 Việt Nam dịp FIFA Days.

U23 Việt Nam tiếp tục thử nghiệm cầu thủ Việt kiều

(NLĐO) - Trong dịp FIFA tháng 10-2025, cầu thủ Việt kiều 20 tuổi Nguyễn Vadim lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam.

tuyển U23 Việt Nam SEA Games 33 Đinh Hồng Vinh U23 Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo