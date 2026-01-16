U23 Việt Nam đối đầu U23 UAE: Một trận tứ kết, hai giấc mơ lịch sử

Trong bài phân tích trước trận đấu, cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 UAE ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026 được AFC mô tả như một màn đối đầu "cân bằng về niềm tin". Một bên là thầy trò HLV Kim Sang-sik thăng hoa nhờ tính hiệu quả và kỷ luật chiến thuật, bên kia là đại diện Tây Á giàu thể lực, sức mạnh và niềm tin rằng thời khắc lịch sử đã đến.

: Liên đoàn Bóng đá châu Á đánh giá cao phong độ của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (Ảnh: VFF)

"Những chiến binh sao vàng" tiến vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng A, trong khi U23 UAE phải căng mình trước Syria để giành vị trí nhì bảng B.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn thừa nhận lợi thế thể lực của đối thủ Tây Á, song đồng thời khẳng định U23 Việt Nam nhỉnh hơn về tổ chức và kỹ thuật.

Theo thống kê, đội bóng Đông Nam Á chỉ tung ra 28 cú dứt điểm sau vòng bảng, thuộc nhóm thấp nhất giải, nhưng ghi tới 5 bàn. Như vậy, tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U23 Việt Nam là 17,9%, cao nhất tại VCK U23 châu Á 2026 tính đến hiện tại.

AFC cũng đặc biệt ấn tượng với hàng thủ của "Những chiến binh sao vàng". Trước khi bước vào trận tứ kết, đoàn quân HLV Kim Sang-sik chỉ để lọt lưới một bàn, con số thấp nhất ở vòng bảng trong lịch sử tham dự giải đấu của Việt Nam.

U23 UAE đứng trước cơ hội lần đầu tiên tiến vào bán kết VCK U23 châu Á (Ảnh: AFC)

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh trở thành chốt chặn đáng tin cậy khi có tới 10 pha cản phá cú sút của đối thủ ở vòng bảng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại giai đoạn này của giải đấu trong 4 kỳ gần nhất.

Ở chiều ngược lại, U23 UAE có mặt ở tứ kết với hình ảnh của một đội bóng sẵn sàng nhường thế trận. Đại diện Tây Á chỉ kiểm soát bóng khoảng 38,8%, thấp thứ hai giải đấu năm nay.

Điều này phản ánh lối chơi thiên về phòng ngự - phản công. Điểm tựa lớn nhất của họ nằm ở sức mạnh thể chất vượt trội với nhiều cầu thủ gốc Phi và Brazil, đặc biệt là hậu vệ trái Richard Akonnor, người đã thắng tới 30 pha tranh chấp bóng bổng tại vòng bảng.

HLV Marcelo Broli của U23 UAE tin rằng phong độ và niềm tin viết lại lịch sử sẽ giúp toàn đội vượt qua thử thách mang tên Việt Nam. Ở sân chơi châu lục, đội bóng Tây Á từng 3 lần vào đến tứ kết nhưng chưa một lần vượt qua vòng đấu này.

Sự trở lại của Nguyễn Đình Bắc mang đến hy vọng cho U23 Việt Nam (Ảnh: AFC)

Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng có động lực phá "dớp" lịch sử tương tự như vậy. Với việc bộ đôi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội, U23 Việt Nam hướng đến lần đầu tiên đánh bại U23 UAE, qua đó lần thứ hai vào đến bán kết VCK U23 châu Á.