Thể thao

Tuyển Việt Nam làm mới lực lượng

Tường Phước

Trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam lần này còn có sự xuất hiện đồng thời 3 thủ môn Việt kiều

Chuẩn bị lực lượng cho trận tái đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra cuối tháng 3-2026, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đã triệu tập nhiều cầu thủ thi đấu nổi bật tại V-League thời gian qua.

So với trận thua đậm Malaysia hồi tháng 6-2025, danh sách hội quân của tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026 có sự trở lại của những hậu vệ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh. Bộ 3 hậu vệ lừng danh, xuất thân từ "lò" đào tạo Hà Nội này từng là trụ cột của tuyển quốc gia thời HLV Park Hang-seo nhưng đã trải qua thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Đình Trọng và Văn Hậu là thành viên đội tuyển U20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, bộ đôi này được HLV Park trọng dụng trong hành trình đoạt ngôi á quân Giải U23 châu Á, hạng tư ASIAD và vô địch AFF Cup trong cùng năm 2018.

Sự nghiệp quốc tế của Đình Trọng và Văn Hậu bị gián đoạn nhiều lần vì chấn thương. Đình Trọng từng đứt dây chằng cả 2 đầu gối, mẻ xương mu bàn chân và rách sụn chêm đầu gối. Trung vệ gốc Hà Nội này lấy lại phong độ từ mùa giải 2023-2024.

Trong khi đó, những lần chấn thương của Văn Hậu cũng không thua kém Đình Trọng. Anh bị viêm điểm bám gót chân Achilles, trải qua nhiều đợt phẫu thuật và nghỉ thi đấu lâu dài. Đầu tháng 12-2025, Văn Hậu mới trở lại thi đấu và nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong màu áo Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội.

Sự trở lại của những hậu vệ "thép" thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội sẽ giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toán phòng ngự chống bóng bổng. Đây là điểm yếu từng khiến tuyển Việt Nam thất bại khi chạm trán các cầu thủ nhập tịch "lậu" của tuyển Malaysia trước đó.

Tuyển Việt Nam làm mới lực lượng - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đang hoàn thiện lực lượng, tăng chất lượng chuyên môn khi có sự góp mặt của nhiều tân binh. (Ảnh: VFF)

Dịp này, ông Kim cũng gây chú ý khi điền tên chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo) vào danh sách hội quân tuyển Việt Nam. Tiền vệ gốc Brazil sinh năm 1994 này là học viên xuất sắc của "lò" đào tạo La Masia (Barcelona), giàu kỹ thuật cá nhân, chơi bóng ngẫu hứng, sáng tạo và đã khẳng định tài năng ở V-League. Cầu thủ của CLB Hà Nội này đang có phong độ ấn tượng, hiệu suất ghi bàn khá tốt, với 6 bàn thắng và 7 kiến tạo chỉ sau 9 lần ra sân từ tháng 10-2025.

Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, nhãn quan chiến thuật tốt cùng những đường chuyền mang tính đột biến của Hoàng Hên sẽ giúp HLV Kim Sang-sik xây dựng thêm nhiều phương án tấn công đa dạng. Tuyển Việt Nam khi đó sẽ tăng độ "sát thương" trong kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái linh hoạt.

Đáng chú ý, trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam lần này còn có sự xuất hiện đồng thời 3 thủ môn Việt kiều, gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang. Đây là lần đầu tiên, cả 3 thủ môn Việt kiều cùng có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam.

Trước khi bước vào trận giao hữu với tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) ngày 26-3, HLV Kim Sang-sik và dàn trợ lý sẽ có thêm một lần sàng lọc lực lượng tuyển Việt Nam, tuyển chọn nòng cốt trong khoảng 50 cầu thủ của danh sách sơ bộ. 

tuyển Việt Nam Đội tuyển Việt Nam U23 châu Á thủ môn việt kiều Trần Đình Trọng Đoàn Văn Hậu HLV Kim Sang-sik
